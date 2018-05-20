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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ, toplumun her alanına kollarını dolamış, bir ahtapot gibi varlığını sürdürmeye çalışıyor. Bu alandaki mücadele ise büyük çaba gerektiriyor. FETÖ'nün Bosna Hersek'teki yapılanmasının da karşılıklı çabalarla kısa zamanda sonland

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2018 15:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ, toplumun her alanına kollarını dolamış, bir ahtapot gibi varlığını sürdürmeye çalışıyor. Bu alandaki mücadele ise büyük çaba gerektiriyor. FETÖ'nün Bosna Hersek'teki yapılanmasının da karşılıklı çabalarla kısa zamanda sonlandırılmasını bekliyoruz. Bu konuda her türlü iş birliğine açığız."


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