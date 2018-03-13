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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ ve DEAŞ) Bu iki örgüt Müslümanların arasına sokulmuş, içine de fitne gizlenmiş Truva atıdır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 17:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ ve DEAŞ) Bu iki örgüt Müslümanların arasına sokulmuş, içine de fitne gizlenmiş Truva atıdır."

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