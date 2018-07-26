HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün dünyada en faal olduğu ülkelerden biri ne yazık ki Güney Afrika. Bunu kendileriyle görüşeceğim. Daha önce belgeleri vermiştim. Bu defa yeni gelişmeler ışığında, bunları da kendilerine vereceğim. Zira, 15 Temmuz'da bizim ba

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2018 14:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün dünyada en faal olduğu ülkelerden biri ne yazık ki Güney Afrika. Bunu kendileriyle görüşeceğim. Daha önce belgeleri vermiştim. Bu defa yeni gelişmeler ışığında, bunları da kendilerine vereceğim. Zira, 15 Temmuz'da bizim başımıza bela olan bu terör örgütü yarın Güney Afrika'nın da başına bela olabilir, bunu hatırlatacağım."


PARTNERYarışmadan kazandığını buraya yatırdıYarışmadan kazandığını buraya yatırdı
Muharrem İnce'den çok sert açıklama: İbretle izliyorumMuharrem İnce'den çok sert açıklama: İbretle izliyorum
ANAP Genel Başkanı: Türk siyasetine damga vuracağızANAP Genel Başkanı: Türk siyasetine damga vuracağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den çok sert açıklama: İbretle izliyorum

Muharrem İnce'den çok sert açıklama: İbretle izliyorum

İYİ Parti resmi sosyal medya hesabından Meral Akşener'e bir çağrı daha!

İYİ Parti resmi sosyal medya hesabından Meral Akşener'e bir çağrı daha!

Alpay Özalan'dan Meclis'teki gerginlikle ilgili açıklama: Bazı şeyleri görmezlikten gelemeyiz

Alpay Özalan'dan Meclis'teki gerginlikle ilgili açıklama: Bazı şeyleri görmezlikten gelemeyiz

Mustafa Destici: Meral Akşener'i başarısız bulmuyorum!

Mustafa Destici: Meral Akşener'i başarısız bulmuyorum!

İYİ Partili Mehmet Aslan: Meral Akşener'in 24 Haziran seçimlerindeki oyu yüzde 17.5'tir

İYİ Partili Mehmet Aslan: Meral Akşener'in 24 Haziran seçimlerindeki oyu yüzde 17.5'tir

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.