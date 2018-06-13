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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fındıkla ilgili bazı sıkıntılar olduğunu arkadaşlarım iletti. Üreticilerimizi mağdur etmeyecek bir çözümü de inşallah seçimin ardından bulacağız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 14:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fındıkla ilgili bazı sıkıntılar olduğunu arkadaşlarım iletti. Üreticilerimizi mağdur etmeyecek bir çözümü de inşallah seçimin ardından bulacağız."


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