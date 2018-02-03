HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

POLİTİKA HABERLERİ | 03.02.2018 23:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. İki lider arasında yapılan görüşmede, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı ve Soçi’deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi hakkında görüş teatisinde bulunmanın yanı sıra ikili ilişkilere de değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin herhangi bir ülkenin toprağında gözü olmadığına dikkati çekerek, Zeytin Dalı Harekatı’nın Afrin’i PYD-YPG, DEAŞ gibi terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini vurguladı. Harekat hakkında bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, PYD/YPG terör örgütünün Hatay ve Kilis illerine roket saldırıları düzenlediğini aktardı. İki lider, Suriye’deki siyasi süreç başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkilere dair konularda yakın temasta olma hususunda mutabık kaldılar.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye jürisinde finaller öncesinde yeni gerginlik!

O Ses Türkiye jürisinde finaller öncesinde yeni gerginlik!

Doğukan Manço: 'Varımızı yoğumuzu kaybettik'

Doğukan Manço: 'Varımızı yoğumuzu kaybettik'

Yeniden Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Yeniden Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Ordu'da denizden esrarengiz cihaz çıktı

Ordu'da denizden esrarengiz cihaz çıktı

WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu

WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu

Ümit Özat'tan Kadıköy'de flaş kararlar!..

Ümit Özat'tan Kadıköy'de flaş kararlar!..

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TBMM'de 70 saniyede 1 madde görüşüldü

TBMM'de 70 saniyede 1 madde görüşüldü

Kılıçdaroğlu, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Kılıçdaroğlu, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Yeniden Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Yeniden Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Bakan Soylu: Her noktada tarih yazıyoruz

Bakan Soylu: Her noktada tarih yazıyoruz

Akşener, memleketinde esnafı ziyaret etti (3)

Akşener, memleketinde esnafı ziyaret etti (3)

Akdağ'dan gençlere 'evlenin' tevsiyesi

Akdağ'dan gençlere 'evlenin' tevsiyesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.