Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonla görüştü. Görüşmede Afrin operasyonu ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki lider, telefon görüşmesinde Suriye’deki son gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldılar. Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin’in terör unsurlarından temizlenmesinin sığınmacıların Suriye’ye geri dönüşlerini beraberinde getireceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrin’deki operasyonda sivillerin zarar görmemesi için tüm tedbirlerin alındığına dikkati çektiği görüşmede, Suriye’deki insani durumla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi’nde oybirliğiyle kabul edilen ateşkes çağrısına da değinildi. Bu gelişmenin memnuniyet verici olduğunu belirten iki lider, başta Doğu Guta olmak üzere insani durumun iyileşmesi için ateşkesin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladılar. Görüşmede, Suriye’de siyasi çözüm için ortak çaba harcamanın önemine işaret edildi.
Kıbrıs’a da değinilen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, münhasır ekonomik bölge ve hidrokarbon kaynakları konularında KKTC ve Türkiye’nin hassasiyetlerini hatırlattığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, önümüzdeki süreçte de temas halinde olma kararlılıklarını yinelediler.
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