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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2018 23:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bu akşam telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bu akşam telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Telefon görüşmesinde Suriye konusunda fikir teatisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan son Afrika ziyaretine ilişkin bilgi paylaşımında da bulunduğu görüşmede, Doğu Guta’daki insani dram ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransız mevkidaşı Macron, BM Güvenlik Konseyi’nin 2401 nolu kararı doğrultusunda Doğu Guta’da bir an önce ateşkesin tam anlamıyla hayata geçirilmesi ve halka insani yardımların ulaştırılması için liderler düzeyindeki diplomatik temasların yoğunlaştırılması hususunda mutabık kaldılar. Suriye konusunda Türkiye, Rusya ve İran’ın Nisan ayı başında İstanbul’da liderler düzeyinde gerçekleştirecekleri üçlü zirveye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi Kongresi’nde kararlaştırıldığı üzere Anayasa Komitesi’nin kurulmasının Cenevre sürecinin canlanmasına katkı sağlayacağına dikkati çekti. İki lider, Suriye konusunda karşılıklı diyaloğun devam etmesine önem verdiklerini vurguladılar. Afrin’de terör unsurlarına karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik tehdidi bertaraf etmenin yanı sıra bölge halkının huzuruna da katkı sağlanacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günü Burkina Faso’da Fransız Büyükelçiliği ile Kültür Merkezi’ni hedef alan terör saldırılarını da kınadığı kaydedildi.

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