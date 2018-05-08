HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fransa'da yayımlanan Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkartılmasına ilişkin bildiri) Siz her şeyden önce kimsiniz de bizim kutsalımıza veya kutsallarımıza saldırıyorsunuz. Biz sizin ne denli aşağılık olduğunuzu biliyoruz. Bunu

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2018 12:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fransa'da yayımlanan Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkartılmasına ilişkin bildiri) Siz her şeyden önce kimsiniz de bizim kutsalımıza veya kutsallarımıza saldırıyorsunuz. Biz sizin ne denli aşağılık olduğunuzu biliyoruz. Bunu zaten her yerde yaptınız, yapıyorsunuz, yeni tanımadık sizi. Fakat ne kadar siz bunları yapsanız da biz sizin kutsallarınıza aynı dille saldırmayacağız. Çünkü biz sizler gibi aşağılık değiliz."


Flaş... Sınır ötesine yeni operasyon!Flaş... Sınır ötesine yeni operasyon!
FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sözleri merak uyandırdıFETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sözleri merak uyandırdı
Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener seçim vaatlerini açıkladıCumhurbaşkanı adayı Meral Akşener seçim vaatlerini açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'li milletvekili Dilan Taşdemir'e hapis cezası

HDP'li milletvekili Dilan Taşdemir'e hapis cezası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

AK Partili vekillerin Abdullah Gül'le gizemli toplantısı

AK Partili vekillerin Abdullah Gül'le gizemli toplantısı

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.