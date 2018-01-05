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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız gazeteciyi fena azarladı

POLİTİKA HABERLERİ | 05.01.2018 19:36 | Son Güncelleme 7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ile yaptığı ve ortak basın toplantısında, Fransız bir gazetecinin 'Türkiye' Suriye'ye TIR'larla silah gönderdi' sözüne Erdoğan'dan sert cevap verdi. Erdoğan gazeteciye, 'Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun' dedi.

Fransa ve Türkiye arasındaki füze anlaşması imza tören sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda bir Fransız gazetecinin Erdoğan'a 'Türkiye' Suriye'ye TIR'larla silah gönderdi' dedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen araya girerek 'Suriye'ye kim silah gönderdi?' diye sordu ve ardından Fransız gazeteciyle sert cevap verdi.

**İŞTE ERDOĞAN VE GAZETECİ ARASINDAKİ DİYALOG

ERDOĞAN:** Sorunuzu anlamadım? Suriye'ye kim silah gönderdi?

GAZETECİ: Kamyonlar, MİT servisinin kamyonları bulunmuş. 2014 Ocak ayında sınırda bulunmuş, içinde silah bulunmuş.

ERDOĞAN: Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun.

GAZETECİ: Bir gazeteci gibi konuşuyorum

ERDOĞAN: Çünkü o operasyonu yapanlar FETÖ'nün savcılarıydı. Şu anda hapisteler. Operasyonu yaptılar. Bakın istihbarat teşkilatlarının bu tür operasyonlara yönelik, kamyonlarla silah taşımaya yönelik yetkileri vardır. Sen bana bu soruyu böyle soruyorsun da Amerika'nın 4 bin TIR Suriye'ye getirdiği silahları niye sormuyorsun? Gazetecisin ya. Bunları da araştırsaydın, niye bunların üzerine durmuyorsun Bunları yazın. Sorularınızı sorarken bu noktada hassas olur. Ve bir başkasının ağzıyla konuşmayın. Ve bunları da kolay kolay karşınızda yutacak birisi yok, bilmenizi isterim. FETÖ ağzıyla konuşmamayı da lütfen öğrenin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye rest!
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Anahtar Kelimeler:
erdoğan gazeteci cumhurbaşkanı Fransa Cumhurbaşkanı FETÖ Emmanuel Macron

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
ooffffffffffffffffffff be işte benim başkanım bu ölümüne reis yanındayız
ABDULLAH GÜL MERAL AKŞENER KILIÇDAROĞLU DEMİRTAŞ HEPSİ FETOŞUN ABD NİN AB NİN YANİ HAÇLILARIN ADAMIDIR. NEDEN HEPSİ SAYIN CUMHURBAŞKANIMA SAYIN BAHÇELİYE SALDIRIYOR. ZALİM HAÇLILAR YERLİ MİLLİ OLANA SALDIRIYOR. HAÇLILAR GEZİDE 17 - 25 TE MİT TIRLARINDA 6 - 7 EKİMDE VE 15 TEMMUZ DA DARBEDE BAŞARAMADILAR. ŞUAN HAÇLININ SON KOZLARI ABDULLAH GÜL. GÜL BAŞBKAN CUMHURBAŞKANI OLDU KARİYERİ DOLDU. ALLAH C.C SAYIN CUMHURBAŞKANIMI BAHÇELİYİ BAŞBAKANIMI KORUSUN GÜCÜMÜZE GÜÇ KATSIN KAHROLSUN HAÇLILAR VE ÇAKALLARI.
Yaw ülkenin düştüğü şu hallerde sizde olmasanız burası hiç çelilmez be. Ver gazı ver mehteri ver ver ver... :)))))))))))
@efekan0848 AIMN kardesim onlar dirensin diren diren degismez onlara giren
Güzel ülkemin gururusun,gereken yerde gereken cevabı verebiliyorsun.vatan sever olarak senle gurur duyuyorum sayın cumhurbaşkanım..
ülke ne halde :)
ULAN FETOŞ NE ÇAKALMIŞSIN HER YERDE ÇAKALIN VAR. KAHROLASIN FETOŞ YOK OLASIN. GEBERESİN.
İŞİNE GELMEDİMİ FETÖ AĞZI.TERÖEİSTLERE SİLAH GÖNDERDİN Mİ GÖNDERMEDİN Mİ.ONU SÖYLE.ABD NİN TERÖRİSTLERE SİLAH GÖNDERMESİ SENİN TERÖRİSTLERE YARDIMINI MEŞRU MU YAPAR.
elhamdülillah. Dik dur eğilme bu millet seninle
işte benim reisim adam kabuğuna sığmıyor artık erdoğana her yer türkiye allah bu vatana hainlik yapanların ömründen alsın reisimizin ömrüne koysun inşallah
Ben senin milletin degilim uzun adam, kendinde o hakki gorme sakın, caldiginiz hirsizlik oylarla kurdugunuz bu yalan duzen sona erecek, ben Osmanlinin, devaminda da Ataturkün milletiyim, cunku ikisininde hatalari vardi ama asla hirsiz ve yalanci degillerdi
allahına kurban gine KANI BOZUK FETÖCÜLER SAHNEDE
tebrikler sayın cumhurbaşkanım.. kutluyorum seni.ellerinden öpüyorum.avrupa başkan görsün
doğruyu söyleyen herkes fötöcü oluyor
MİT TIRLARI OLAYI; ESAD SURİYEDE DURUMA HAKİMDİR.ABD,KATAR VE SUDİ ARABİSTAN YANLARINA ERDOĞANIDA ALARAK SURİYEYE SALDIRIR.TIRLARLA SİLAH VE SINIRDAN TERÖRİST GÖNDERİLİR.RUSYA MÜDAHALE EDER ESAD DEVRİLMEZ.1 MİLYON İNSAN ÖLDÜRÜLÜR.TÜRKİYE DE SAVAŞI TBMM İLAN EDER.ERDOĞANIN SURİYE YE SİLAH VE TERÖRİST GÖNDERMESİ SUÇTUR.MİT TIRLARINI YAKALAYAN SAVCILAR GÖREVİNİ YAPMIŞTIR VE FETÖ DEĞİLDİR.BU DEVLETİN SIRRI DEĞİL AKP NİN SUÇUDUR.ERDOĞANIN ELLERİ SURİYELİLERİN KANLARINA BULAŞMIŞTIR.
Helal sana.osmanlının verdiği güçle,TÜRK'lüğün verdiği azimle,Müslümanlığın güzelliği ile durmak yok,dik dur eğilme ümmeti müslüman,400 milyon TÜRK seninle.
kim hırsızlık yolsuzluk ortaya çıkarır.kim teröristlere silah gönderilmesini ortaya çıkarır.yada akp li yöneticiler yanlış iş yapar.çözümü basit.FETÖ YAPTI.
O gazeteci gibi bizdede dallama çok..adamların hayatı Erdoğan düşmanlığı ile geçiyor.gıdalarını kin ve nefretten alıyor çakallar.
varmı bundan başka böyle cevap verebilecek başka bir babayiğit?
Yav daha dün AKP li metmet BARLAS Suriyede teroriseri destekledik demedimi yav harbiden işi öğrendin FETO dedin ama fetoya her istediğini verenler kozmik odadaki bilgileri cia veren feto için Atatürksüz 1 lira bastıran baş fotocu kimdi?
Fransız gazeteci de FETÖ cü cikti demek. herkez FETÖ cü
MİT TIRLARI OLAYI; ESAD SURİYEDE DURUMA HAKİMDİR.ABD,KATAR VE SUDİ ARABİSTAN YANLARINA ERDOĞANIDA ALARAK SURİYEYE SALDIRIR.TIRLARLA SİLAH VE SINIRDAN TERÖRİST GÖNDERİLİR.RUSYA MÜDAHALE EDER ESAD DEVRİLMEZ.1 MİLYON İNSAN ÖLDÜRÜLÜR.TÜRKİYE DE SAVAŞI TBMM İLAN EDER.ERDOĞANIN SURİYE YE SİLAH VE TERÖRİST GÖNDERMESİ SUÇTUR.MİT TIRLARINI YAKALAYAN SAVCILAR GÖREVİNİ YAPMIŞTIR VE FETÖ DEĞİLDİR.BU DEVLETİN SIRRI DEĞİL AKP NİN SUÇUDUR.ERDOĞANIN ELLERİ SURİYELİLERİN KANLARINA BULAŞMIŞTIR.
HELALİN VAR UZUN ADAM ALLAH SANA UZUN ÖMÜR VERSİN...
bunlarda zerre kadar onur varsa yurt dışında çocuklarını kimin okuttuğunu ve ülkede fetonun siyasi ayağını açıklarlar bu feto şerefisizi ile koyun koyuna kimler oldu onu açıklarlar. balkona çıkıp OKYONUS ÖTESİNE SELAM OLSN DİYENLER ASIL FETOCULAR
biz de gönderdik ama abd daha fazla gönderdi demeye getirmiş, ayrıca türkiye'de olsan seni tutuklatırdım demeye çalışmıştır. önceden kendisine verilen soruları soran gazeteci formatı haricinde kim soru sorarsa ona göre terörist.
canlı yayında izledim tayyip iyi laf koydu helali var
hah bi fransızı kalmıştı akape dışında fetöcü olan ne ala bu arada yanlış anladıysan düzeltin bana yutturamazsın diyen defalarca kandırıldık diyenle aynı kişi değil dimi?
iyi hoş haçlı falan demişsinde o haçlı dediklerin senden 100 yıl ileride oturup düşündünmü hiç bunu...
MİT TIRLARI OLAYI; ESAD SURİYEDE DURUMA HAKİMDİR.ABD,KATAR VE SUDİ ARABİSTAN YANLARINA ERDOĞANIDA ALARAK SURİYEYE SALDIRIR.TIRLARLA SİLAH VE SINIRDAN TERÖRİST GÖNDERİLİR.RUSYA MÜDAHALE EDER ESAD DEVRİLMEZ.1 MİLYON İNSAN ÖLDÜRÜLÜR.TÜRKİYE DE SAVAŞI TBMM İLAN EDER.ERDOĞANIN SURİYE YE SİLAH VE TERÖRİST GÖNDERMESİ SUÇTUR.MİT TIRLARINI YAKALAYAN SAVCILAR GÖREVİNİ YAPMIŞTIR VE FETÖ DEĞİLDİR.BU DEVLETİN SIRRI DEĞİL AKP NİN SUÇUDUR.ERDOĞANIN ELLERİ SURİYELİLERİN KANLARINA BULAŞMIŞTIR.
sıradan bir akpli eyyyyyyyy fransa sen kimsin,kefenimizle çıktık biz bu yola ya erdağan yalan söylüyor yada tuğrul türkeş
Cumhurbaşkanının iyi birşey yaptığına iyi diyemeyiz bize bu yüzden oy veren seçmenimiz var..iyiki türkiye de yaşıyonuz..
pensilvanyadaki papaz fetoşun fransadaki amerikan versiyonu
Ama sonrasında mit tırlarının silah taşıdığını itiraf ediyor... Bu nasıl çelişki?
Bende canlı izledim gerçekten takdir ettim Sayın Erdoğanı , sözde gazetecinin ağzının payını verdi ,ayrıca AB ye alın bizi demiyeceğiz yalakalık yapmayacağız diye mertçe söyledi ,bu mesele milli bir davadır ülkemizde yaşayan her insan destek vermeli
Halkin adami
gerçekler çok acı olur.
hanı tırlar inasani yardımları.
ne kadar cahilsiniz yorumlara bakıyorum da. ülkemin komik insanları
AZ ÖNCE DEDEM ABDÜLHAMİTİ İZLEDİM GURUR DUYDUM ŞİMDİ TORUNU ERDOĞANI İZLEDİM GÖĞSĞM KABARDI. İYİ Kİ VARDIN REİS. RABBİM SANA SAĞLIKLI VE UZUN BİR ÖMÜR VERSİN.
İYİ DE SİLAHLARI AÇIKLADILAR DİYE GAZETECİLER TUTUKLANDI YA...
Basının önünde keşke ''İnsan hakları ve basın özgürlüğü'' konusunda bize ders vermeye çalışan ve açıkça da suçlayan Macron'a gereken cevabı da verseydi.
o zaman sayın cumhurbaşkanı abd yolunda oldugunu bizzat açıklamış oldu ben direkt olarak canlı izledim sorduğu soru gayet normaldı
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