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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanını karşıladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2018 18:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow’u resmi törenle karşıladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye gelen Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow için Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi karşılama töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow’u resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye gelen Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow için Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi karşılama töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk cumhurbaşkanını Külliye girişinde karşıladı. Cumhurbaşkanlarının yerlerini almasından sonra iki ülkenin milli marşları çalındı. Konuk Cumhurbaşkanı Barrow, tören kıtasını selamladıktan sonra iki ülkenin heyetleri cumhurbaşkanlarına takdim edildi. Erdoğan ve Barrow, Külliye merdivenlerinde gazetecilere poz verdikten sonra resmi karşılama töreni sona erdi. Karşılama töreni esnasında yağan yağmur nedeniyle konuk heyette bulunanlara şemsiye dağıtıldı.
Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında yapılan anlaşmalar imzalanacak ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

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