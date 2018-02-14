Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanını karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow’u resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye gelen Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow için Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi karşılama töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk cumhurbaşkanını Külliye girişinde karşıladı. Cumhurbaşkanlarının yerlerini almasından sonra iki ülkenin milli marşları çalındı. Konuk Cumhurbaşkanı Barrow, tören kıtasını selamladıktan sonra iki ülkenin heyetleri cumhurbaşkanlarına takdim edildi. Erdoğan ve Barrow, Külliye merdivenlerinde gazetecilere poz verdikten sonra resmi karşılama töreni sona erdi. Karşılama töreni esnasında yağan yağmur nedeniyle konuk heyette bulunanlara şemsiye dağıtıldı.
Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında yapılan anlaşmalar imzalanacak ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.
Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz
Başkan imzayı attı! O caddenin adı resmen değişti
Türkiye'nin içini sızlatmıştı! Cezası belli oldu
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çantasıyla X-Ray cihazının içine girdi
Üzerine kuma getirildi yetmedi ölümüne darp edildi!
Güldüren 14 Şubat tweetleri
Atatürk Havalimanı'nda 'Çinçila' alarmı
CHP İstanbul'da onu mu aday gösterecek?
Bu adaya sadece yetişkinler girebiliyor
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı
Yok böyle cep telefonu! Satışa çıktığı anda kapış kapış gitmeye başladılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum