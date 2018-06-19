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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin sorularını cevapladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 02:00 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'de düzenlenen 'Gençlik ve Teknoloji Buluşması' adlı sosyal medya özel yayınında gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin sorularını cevapladı

Muhammed KILIÇ / ANKARA,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'de düzenlenen 'Gençlik ve Teknoloji Buluşması' adlı sosyal medya özel yayınında gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin savunma sanayii ve teknoloji alanındaki sorularını cevapladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlik ve Teknoloji Buluşması" adlı sosyal medya özel yayınında gençlerle bir araya geldi. Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'de (TUSAŞ) düzenlenen programda konuşan Erdoğan, programa katılan ve sosyal medya üzerinden programı takip eden gençlerin savunma sanayii ve teknoloji alanındaki sorularını cevapladı. Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:
YERLİ OTOMOBİL
Yerli otomobil ile ilgili sorulan bir soruya yanıt veren Erdoğan, 2022'de Türkiye'nin yerli ve millî araçlarının görülmeye başlanacağını ve dünya piyasalarına ihraç edileceğini belirterek, mega endüstri bölgeleri projesine açıklık getirdi. Erdoğan, bu proje ile 100 bin kişiye iş imkânı sağlanacağını, yenilenip dönüştürülecek mevcut 135 sanayi sitesinde de 317 bin kişi için istihdam sağlanacağını belirtti.
ENERJİ VE NÜKLEER SANTRAL
Enerji ile ilgili bir soruyu cevaplayan Erdoğan, Türkiye'nin kendi nükleer enerji santrallerini yapacağını ifade ederek, "Sadece Akkuyu ile kalmayacağız. Bir üçüncü nükleer enerjinin de şu anda görüşmelerini yapıyoruz. Üçüncü bir nükleer enerji santralini de kuracağız. Zira şu andaki Akkuyu bizim enerji ihtiyacımızın yüzde 10'unu inşallah karşılayacak. Bir yüzde 10'u belki daha fazlasını da Sinop'la karşılayabiliriz. Üçüncüsüyle de yine aynı şekilde daha fazlasını karşılama imkânımız olacak." dedi.
UZAY VE UYDU TEKNOLOJİLERİ
Uzay ve uydu teknolojileri ile ilgili gelişmeleri de değerlendiren Erdoğan, 2003'e kadar Türkiye'ye ait sadece iki uydunun fırlatıldığına, geçen 16 yılda ise uzaya 10 uydu fırlattıklarına dikkat çekti. Erdoğan, 2039'a kadar Türkiye'ye ait 11 uydunun daha uzaya fırlatılacağını açıkladı.
ELON MUSK GÖRÜŞMESİ
Erdoğan, Amerikalı girişimci Elon Musk ile görüşmesini de hatırlatarak, "2020 ve 2021'de Türksat 5A ve 5B'yi Elon Musk'ın Falcon roketleriyle fırlatacağız. Bunu kafaya koyduk ve görüştük. Konuşmalarımızı, görüşmelerimizi yaptık, o da olumlu baktı. Zaten ziyaretinin bir sebebi de o idi. Onlar da tabii kimi ziyaret edeceklerini biliyorlar" ifadelerini kullandı.
DÜNYA KUPASI
Dünya kupasındaki favorisi sorulan Erdoğan, "Ben ilk önce Almanya demiştim fakat yanıldık. Almanya ilk maçta yenildi, iş biraz sıkıntıya düştü. Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor. Almanya yenildi, Brezilya'nın hâli ortada. Meksika acayip geldi. Bundan sonra böyle devam eder mi bilemiyorum" dedi.
Portekiz'in İspanya maçına da değinen Erdoğan, Ronaldo'nun performansıyla ilgili, "Frikik zaten tartışılmaz. Her babayiğidin kârı değil ve o maçtaki performansı, o karakteri, inancı, hele hele Filistin meselesindeki karakteri, bunlar çok önemli. Onun için alkışlıyorum" diye konuştu.
ERDOĞAN, ATAK HELİKOPTERİ ÜRETİMİYLE İLGİLİ İNCELEMELERDE BULUNDU
Programdan sonra gençlerle birlikte Atak helikopterlerinin üretim ve montaj hattına geçen Erdoğan, burada TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir tarafından karşılandı. Kotil'den, Atak helikopterinin üretim aşamaları, özellikleri ve çalışan personele ilişkin bilgi alan Erdoğan, gençlere terörle mücadelede Atak helikopterinin önemini anlattı. Yerli motor konusunda geç kalındığına dikkat çeken Erdoğan, Kotil'den yerli motorun kısa sürede üretilmesi konusunda söz aldı.
Erdoğan, ziyaret esnasında gençlerle sohbet edip eğitimleri, projeleri üzerine sohbet ederken, gençler de Cumhurbaşkanı ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve özçekim yaptı.
FOTOĞRAFLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin sorularını cevapladıCumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin sorularını cevapladıCumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin sorularını cevapladıCumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin sorularını cevapladı

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