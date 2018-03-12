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Cumhurbaşkanı Erdoğan, General Electric CEO’sunu kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 14:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, General Electric CEO’su John Flannery’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, General Electric CEO’su John Flannery’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

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