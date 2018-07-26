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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göreve geldiğimizde Afrika kıtasında büyükelçilik sayımız 12'ydi. Şimdi ise büyükelçilik sayımız 41 oldu. Nereden nereye geldiğimizi göstermesi açısından bu çok önemli."

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2018 14:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göreve geldiğimizde Afrika kıtasında büyükelçilik sayımız 12'ydi. Şimdi ise büyükelçilik sayımız 41 oldu. Nereden nereye geldiğimizi göstermesi açısından bu çok önemli."


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