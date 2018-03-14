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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüyorsunuz o dağlarda ne tüneller açmışlar değil mi? Bunları kim yaptı? O teröristler mi? Sadece onlar değil, bunların ortakları da var. Koalisyon güçleri olarak hep beraber bu işleri yaptılar. O teröristlerde bu kadar akıl yok,

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 12:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüyorsunuz o dağlarda ne tüneller açmışlar değil mi? Bunları kim yaptı? O teröristler mi? Sadece onlar değil, bunların ortakları da var. Koalisyon güçleri olarak hep beraber bu işleri yaptılar. O teröristlerde bu kadar akıl yok, siz bakmayın. Bugün 54'üncü gününe giren harekatta 3 bin 500'e yakın terörist etkisiz hale getirilirken bin 300 kilometrekareye yakın toprak da teröristlerden temizlendi."

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