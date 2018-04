Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’den 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesine ilişkin, "Güneş Motel olayından çok daha öte bir durum söz konusu. Parlamentomuzun bu duruma düşmesi bizim için gerçekten bir felaket" dedi.

TBMM’nin 98’inci kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM’de gerçekleştirilen resepsiyon TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın ev sahipliğinde başladı. Resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun TBMM’deki açıklamalarını değerlendiren Erdoğan, "Tamamıyla yalanların diz boyu olduğu, dürüstlükten tamamen uzak. Öncelikle 15 Temmuz gecesini konuşalım. 15 Temmuz ile ilgili olarak gerek Başbakana yönelik yapılan itham gerekse şahsımla ilgili yapılan itham çok ağırdır. Bir defa televizyon kayıtlarında 23.17’de Kılıçdaroğlu Atatürk Havalimanında. Ben o zaman Dalaman’daydım ve beyefendi tanklarla görüşme yapıyor, açılıyor. Oradan Bakırköy Belediye Başkanına gidiyor, kahve içiyor. Hepsi belgeli olarak elde var. ’Bana önceden haber verilseydi ben Cumhurbaşkanını beklerdim’ diyor. Ben bir defa o akşam duyurumu yaptım, on binler meydanlara döküldü. Sen farklı bir insan değilsin ki. Tanklara, darbelere meydan okuyorsan, nasıl oraya on binler geldiyse sende gelirdin ama o kaçarak Bakırköy’e gitti. Orada o terbiyesizliği yapan kişi, el kol parmak sallayan kişi terbiyesizin tekidir. Ben aşağıda oturmuyorum, oturduğum makam yukarıda. Onun için ona verecek cevabım olmadı. Ama aşağıda olmuş olsam ağzının payını değil ona verilmesi gereken dersin en büyüğünü verirdim" diye konuştu.

"Güneş Motel olayından çok daha öte bir durum"

Erdoğan, CHP’li 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesine ilişkin, "Bunun ötesinde senin 15 tane milletvekilin partinden ayrılıyor sözde İYİ Parti’ye geçiyor. Onların koltuklarında geçenler var mıydı onlar oturdu mu? Bunun ahlaki bir yanı olabilir mi? Güneş Motel olayından çok daha öte bir durum söz konusu. Parlamentomuzun bu duruma düşmesi bizim için gerçekten bir felaket. Ama 24 Haziran’da benim vatandaşlarım parlamentoyu bu derece kirli duruma düşürenlere gereken cevabı verecektir. Çünkü demokrasinin nezaketi bu anlayışlarla olmaz. Bu işin çözüm yeri sandıktır. 24 Haziran’da gereken dersi alacaklardır. Önce hep ’sandık sandık sandık’ dediler şimdi de ’baskın seçim’ diyorlar. Siz istediniz. Şimdi niye ’baskın seçim’ diyorsunuz? ’Er meydanı dediniz’ buyurun meydan. Benim daha 1.5 senem vardı. 1.5 sene daha ben bu makamda durabilirdim. Sen zaten yenilgiye alıştın bu işe. Tek maharetin kongreleri iyi kazanıyorsun. Sandıklarda her zaman kaybediyorsun” şeklinde konuştu.

"O benim sorunum değil"

Erdoğan, Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığına adaylığı iddialarına ilişkin ise, "O benim sorunum değil. Siyasette kadrolarımızla beraber çalışırız neticeyi alırız. Bugüne kadar böyle yaptık. Hepsinde de hamd olsun bugüne kadar başarılı olarak, devamlı tırmanarak neticeleri aldık" ifadesini kullandı.

"YSK kararı cumartesi de verebilirdi"

YSK’ya yönelik eleştirilerle ilgili Erdoğan, "YSK kararı cumartesi de verebilirdi. Cumartesi verseydi kararı o zaman bu 15’ler olmayabilirdi. Gerek sözde İYİ, gerek CHP bu zor duruma düşmeyebilirdi" açıklamasında bulundu.