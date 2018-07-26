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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika'da konuşuyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2018 23:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Müslüman kanaat önderleriyle buluşmasında konuşma yaptı. Erdoğan ''Batılı ülkeler, Aylan bebeklerin çocuk bedenleri karşısında kıllarını kıpırdatmazlarken sizler, Suriyeli kardeşlerimizi desteklediniz'' şeklinde konuştu. Erdoğan 15 Temmuz'a değinerek, ''FETÖ, ABD'den sonra en çok Güney Afrikada'' şeklinde konuştu ve darbe girişiminin detaylarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Müslüman kanaat önderleriyle buluşmasında konuşma yaptı. Erdoğan FETÖ okullarına dair mesaj verdi ve Afrikalı müslümanlara 24 Haziran sonrası destekleri ve 15 Temmuz dönemi destekleri için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ''İslam İşbirliği teşkilatı dönem başkanı olarak ülkemizi BRICS liderler zirvesine davet eden Ramafoza'ya teşekkürlerimi sunuyorum, yarın başbaşa görüşmemizi gerçekleştireceğiz'' dedi.

Erdoğan, '' Dünya 5 ten büyüktür diyerek bayraklaştırdığımız hak ve adalet mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye olartak son 16 yılda Afrika kıtası ile ilişkilerimizi geliştirmeye özen gösteriyoruz. Afrika Kıtas'ının farklı köşelerinden farklı etnik ve mezhebi liderlerle bir araya gelip toplantılar düzenledik. Afrika ülkelerinin üklemizdeki büyükelçilik sayısı 10'dan 30'a çıktı.'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan ''Batılı ülkeler, Aylan bebeklerin çocuk bedenleri karşısında kıllarını kıpırdatmazlarken sizler, Suriye'li kardeşlerimizi desteklediniz. Batılı ülkeler sınırlarına dayanmış insanları dikenli tellere mahkım ederken siz tüm imkanlarınızı Suriye için seferber ettiniz. Ecdadımız istiklal mücadelesi verirken yaptığınız gibi Suriyeli kardeşlerimizin hakkını savundunuz.'' dedi.

TERÖR VE MEZHEP FİTNESİ

''Küçük bir kurdun koskoca bir ağacı çürüttüğü gibi Müslümanalrın enerjisini tükettiği asıl bela terör ve mezhep eksenli fitnelerdir.'' diyen Erdoğan, ''Proje terör örgütleri adeta mantar gibi farklı coğrafyalarda türüyor. Bunların tek hedefi müslümanlardır. El Kaide; Pakistan ve Afganistan başta olmak üzere tüm dünyada müslüman kanı dökmüştür. DEAŞ en büyük zararı müslümanlara vermiştir.'' şeklinde konuştu.

FETÖ ABD'DEN SONRA EN ÇOK GÜNEY AFRİKA'DA VAR

Erdoğan, ''Ülkemizde FETÖ ve PKK gibi örgütler sadece kardeşlerimizi katleden fesat örgütlerdir. FETÖ, Amerika'dan sonra en yoğun olduğu yer Afrika'dır, buradalar. Özel harekatı bombalayan bunlardır. 46 polisimizi burada şehit ettiler. Bunlar ülkemizi terk edip Amerika'ya, Avrupa'ya buraya yerleştiler. Siz kardeşlerimizden özel destek bekliyoruz, asla bunlara uymayın, bunlar ciddi anlamda teröristir. Bizim anlayışımzda zalimin de mazlumun da kimliğinin anlamı yoktur. Din adına din kardeşlerimizin kanını döken bu katil sürülerine de karşıyız.'' dedi.

Erdoğan, ırkçılık karşıtı mücadeleye değinerek, ''Sizler yılarca bu ülkede ırkçı rejime karşı mücadele yürüttünüz. Güney Afrika özgürlük hareketine en güçlü desteği sizler sağladınız bu uğurda bir çok şehit verdiniz. 1994'ten beri de bu gökkuşağı ülkesinin gurulu Müslümanları olarak diğer dinler ile barış içerisinde yaşıyorsununz. Bunun zedelenmesine asla izin vermemelisiniz.'' ifadesini kullandı.

''EĞİTİM KURUMLARINI KULLANARAK YÖNETİMİ ELE GEÇİRİYORLAR''

Erdoğan, ''Müslüman ısırıldığı delikten bir daha ısırılmaz. On binlerce insanını teröre kurban vermiş ülke olarak bu konuda hassasız. Hiçbir kardeşimizin bizim ödediğimiz bedeli ödemesini istemeyiz. Milletimiz sizlerin bu vefasını desteğini asla unutmayacaktır. Bu kanlı girişimin ardındanki FETÖ'dür. Örgüt devlet kurumlarımıza yerkleştirdiği militanlar aracılığı ile bizi tasfiye etmeye çalıştı. Bunlar olamayınca darbe eylemine kalkıştı.'' dedi.

Erdoğan, ''160 ülkede bunlar yaygın bir şekilde yaşıyorlar. Eğitim kurumlarını kullanarak çocukları bu şekilde eğitiyor, oradaki yönetimi de bu şekilde ele geçirmeye çalışıyorlar. Güney Afrika'da da bunu yapıyorlar. Aynı şeyi burada yapıyorlar. Yalanı bunlar kadar rahat kullanan yok. Bunların anlayışında üçgen vardır. İbadet, ticaret ihanet. Müslümanlar arasında, çocuklarını bunların okuluna gönderen varsa evlatlarını ne kadar erken kurtarırsalar o kadar iyidir.'' şeklinde çağrı yaptı.

''EĞİTİM İÇİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDİN''

Erdoğan, ''Türkiye olarak yaşadığımız onca acıya ihanete rağmen bu örgüt ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Güney Afrika'da da bu fitne yapının kapatılması için gereken adımı attık atıyoruz, atacağız. Sizler de bunlara prim vermeyin. Türkiye'yi ziyaret etmenizi, çocuklarınızın eğitimi için Türkiye'yi tercih etmenizi sizlerden rica ediyorum.'' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika Son dakika Müslüman Kanat Önderleri FETÖ

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