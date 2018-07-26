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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney Afrika'da da bu yapının fitne yuvalarının kapatılması için gereken adımları attık, atıyoruz ve atacağız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2018 23:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney Afrika'da da bu yapının fitne yuvalarının kapatılması için gereken adımları attık, atıyoruz ve atacağız."


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