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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'de Ayla filminin kahramanı Eunja Kim'i kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2018 08:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore temasları sırasında 'Ayla' filminin kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'de Ayla filminin kahramanı Eunja Kim'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayla filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim'i kabul etti. Erdoğan, başkent Seul'de konakladığı otelde, Ayla filminin gerçek kahramanı Eunja ile bir araya geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ayla Güney Kore

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Rte nin surat bozuk gitti koltuk elveda saray :)
@ferhat_senel sende günde 3 veya 5 saat uyku ile dur seninde saftin kayar
Bir millet düşünün farklı irkdan inanc dan olsa bile gönülleri kazanan karşılıksız bizden başka yoktur
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