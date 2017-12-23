Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'de açıkladı: Yasak kalkıyor...

Geçtiğimiz 15 yılda Hakkari'ye 10 katrilyon liralık yatırım yaptık. Hakkari'de sadece 1 km bölünmüş yol var. Biz buna 84 km bölünmüş yol ilave ettik. Şehrimize daha önce pek çok insanın rüyasında görse dahi inanmayacağı bir havalimanı inşaa ettik. Susuz İstanbul'da belediye başkanlığı yaptım. Şimdi burada da su sorununu çözeceğiz ve 24 saat su alabileceksiniz. Kardeşlerim bu teröristler terör örgütünü arkasına alanların derdi siz değil dağdakilerdi. Ama bizim derdimiz Hakkari'deki kardeşimin ayağı çamura değiyor mu? Suyunu bulabiliyor mu?

"Hakkari teşkilatın da görev alan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hakkarili kardeşlerimizin kalplerinin bizimle olduğunu biliyorum. 2019 seçimlerin da Hakkari AK Parti'ye sahip çıkacaktır. Bugün görevi devreden dava arkadaşlarıma ülkem ve partim adına teşekkür ediyorum. Bugün bizi bir kez daha bağrına basan Hakkarili kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum.

DOLARLARI SADECE 25-30 BİN NÜFUSLU ÜLKELERE YETTİ

Mesele niyet meselesidir. Niyetimiz hizmet etmekse kaynak da zaman da bulunur. Niyetiniz kötüyse elinizin altında dünyanın en büyük hazineleri de olsa bir şey çıkmaz. İşte Kudüs meselesinde bir şey çıktı mı? Dünyanın dolarları nedeydi? Tehdit ettiler! Peki kimler oy verdi. 25 - 30 bin nüfuslu bir yer. Neden? Dolarları sadece oraya yetti. Diğerleri, siz dolarlarınızla bizim irademizi satın alamazsınız dedi. Bende şimdi diyorum ki Terörün gücü Hakkarili kardeşimin gücünü alt etmemelidir.

YAYLALALARA ÇIKMA YASAĞINI KALDIRIYORUZ

Önümüzdeki bahardan itibaren, uzun zamandır güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasaklarını inşallah kaldırıyoruz. Biliyorsunuz bir süredir et fiyatlarının yüksekliğinden dolayı hayvancılık meselesini tartışıyoruz. Bölgemizin önemli bir değeri olan maden ocaklarının rahatça faaliyet sürdürebilmesi için gereken alt yapıyı da oluşturuyoruz. Hakkari gibi bir sınır ilimizin potansiyeli daha yüksel olmalı. Hedeflerimiz çok büyük. İnşallah o günleri de göreceğiz. Tek hesabımızı geçmişi bir kenara bırakarak çocuklarımıza umut dolu bir gelecek bırakmak istiyoruz. Bu ülkeyi yönetenlerin tek bir gayesi var. O da milletimize hizmettir. Biz sizlere hizmetkar olmaya geldik. Ülkemizin son 15 yılı faşist kafayla savaşma dönemi oldu. Bizde damdan düştük. Dolayısıyla bu sıkıntıları yaşayanların ne düşündüğünü en iyi biz biliriz. Hakkari'deki Diyarbakır'daki Bingöl'deki kardeşlerimizin kökenine inancına dil uzatan herkes karşısında önce bizi bulur.

Kandil mesafe olarak buraya çok yakın ama zihinleri buradaki kardeşlerimden çok çok uzak. Halbuki birlik olduğumuzda ne kadar güçlüysek ayrı olduğumuzda o kadar tehdit altında olduğumuzu biliyoruz."