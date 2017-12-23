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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'de açıkladı: Yasak kalkıyor...

POLİTİKA HABERLERİ | 23.12.2017 13:00 | Son Güncelleme 9 saat önce

Hakkari'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bahardan itibaren yaylalara çıkma yasaklarını kaldırıyoruz. Sizler de yaylalarınıza sahip çıkmalısınız. Kandil mesafe olarak buraya çok yakın ama zihinleri buradaki kardeşlerimden çok çok uzak" dedi. BM'deki Kudüs oylamasına da değinen Cumhurbaşkanı, Trump'a önemli bir mesaj verdi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"Hakkari teşkilatın da görev alan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hakkarili kardeşlerimizin kalplerinin bizimle olduğunu biliyorum. 2019 seçimlerin da Hakkari AK Parti'ye sahip çıkacaktır. Bugün görevi devreden dava arkadaşlarıma ülkem ve partim adına teşekkür ediyorum. Bugün bizi bir kez daha bağrına basan Hakkarili kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ARKASINA ALANLARIN DERDİ SİZ DEĞİL DAĞDAKİLERDİ

Geçtiğimiz 15 yılda Hakkari'ye 10 katrilyon liralık yatırım yaptık. Hakkari'de sadece 1 km bölünmüş yol var. Biz buna 84 km bölünmüş yol ilave ettik. Şehrimize daha önce pek çok insanın rüyasında görse dahi inanmayacağı bir havalimanı inşaa ettik. Susuz İstanbul'da belediye başkanlığı yaptım. Şimdi burada da su sorununu çözeceğiz ve 24 saat su alabileceksiniz. Kardeşlerim bu teröristler terör örgütünü arkasına alanların derdi siz değil dağdakilerdi. Ama bizim derdimiz Hakkari'deki kardeşimin ayağı çamura değiyor mu? Suyunu bulabiliyor mu?

DOLARLARI SADECE 25-30 BİN NÜFUSLU ÜLKELERE YETTİ

Mesele niyet meselesidir. Niyetimiz hizmet etmekse kaynak da zaman da bulunur. Niyetiniz kötüyse elinizin altında dünyanın en büyük hazineleri de olsa bir şey çıkmaz. İşte Kudüs meselesinde bir şey çıktı mı? Dünyanın dolarları nedeydi? Tehdit ettiler! Peki kimler oy verdi. 25 - 30 bin nüfuslu bir yer. Neden? Dolarları sadece oraya yetti. Diğerleri, siz dolarlarınızla bizim irademizi satın alamazsınız dedi. Bende şimdi diyorum ki Terörün gücü Hakkarili kardeşimin gücünü alt etmemelidir.

YAYLALALARA ÇIKMA YASAĞINI KALDIRIYORUZ

Önümüzdeki bahardan itibaren, uzun zamandır güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasaklarını inşallah kaldırıyoruz. Biliyorsunuz bir süredir et fiyatlarının yüksekliğinden dolayı hayvancılık meselesini tartışıyoruz. Bölgemizin önemli bir değeri olan maden ocaklarının rahatça faaliyet sürdürebilmesi için gereken alt yapıyı da oluşturuyoruz. Hakkari gibi bir sınır ilimizin potansiyeli daha yüksel olmalı. Hedeflerimiz çok büyük. İnşallah o günleri de göreceğiz. Tek hesabımızı geçmişi bir kenara bırakarak çocuklarımıza umut dolu bir gelecek bırakmak istiyoruz. Bu ülkeyi yönetenlerin tek bir gayesi var. O da milletimize hizmettir. Biz sizlere hizmetkar olmaya geldik. Ülkemizin son 15 yılı faşist kafayla savaşma dönemi oldu. Bizde damdan düştük. Dolayısıyla bu sıkıntıları yaşayanların ne düşündüğünü en iyi biz biliriz. Hakkari'deki Diyarbakır'daki Bingöl'deki kardeşlerimizin kökenine inancına dil uzatan herkes karşısında önce bizi bulur.

Kandil mesafe olarak buraya çok yakın ama zihinleri buradaki kardeşlerimden çok çok uzak. Halbuki birlik olduğumuzda ne kadar güçlüysek ayrı olduğumuzda o kadar tehdit altında olduğumuzu biliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari ak parti Recep Tayyip Erdoğan akp

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
Konuşmaz olsun. Bıkkınlık verdi artık. Her gün her dakika TV ekranlarında.
@necdetsaygin 7 haziran seçimlerinden öncesini hatırlatıyor
TÜRKLÜĞÜ BOLUCULUK SAYAN MILLIYETCILIGI AYAKLAR ALTINA ALAN HABURCU MEGRİ MEĞRICI PYD YE KORIDOR AÇAN BOPCU YAHUDİ MADALYALI HIRSIZLAR KARŞI IYI PARTI YI DESTEKLEMEK VATAN BORCUDUR NE MUTLU TÜRK'ÜM DIYENE
yeter artik 2 gun konusma dinlen hep ayni konular hep ayni laflar biktirdin insanlari dunyanin hicbiryerinde boyle bi devlet adami yok
ohal’e dönmesin sonu
Demekki birilerinden söz alınmış terör olmayacak diye uyuma millet biraz araştır
tv den az seyrettim orda bir cacık olmaz ahanda yazdım 2019 meral abla resisi cumhur kesin yazin bu tarihi..
erken seçim var herhalde gezmeye başladı gene bu
YETER ARTIK SENİ GÖRMEK DEN GINA GELDİ...ALLAH AŞKINA BAŞKA HABER YOK MU?ESNESE NE SÖYLECEK DİYE CANLI BAĞLANIYORSUNUZ
@bayvet0675 oku cumhurbaşkanı ol seni dinleyelim birader öyle kahvede okey oynayıp liseyi zarzor bitirip işini yapana laf atmakla olmuyor
Tayyip falan dinlemem ben ağızdan çıkan lafa bakarım çok güzel konuşmuş. Tayyip Erdoğan'ı göğe sığdıramayanlar ne kadar hatalı ise siz de o kadar hatalısnız
ne kadar büyük iş yapıyosun yasak eden sen mılletle alay etme
2019 u bi kazanalim sonra ebedi yasaklariz düşüncesi varsa ??!!!!!
simonlar yıne yorumları kör kör yagdırmış gelın doguya buyuk lıderın neler yaptıklarını görün
@olumsuz_vaka ben Doğudayım Hemde en doğuda sen kesin başka yerdesin polisten başka birşey yok burda
Allah aşkına sadece dilenci Kültürü yaratmış Doğuda alpte oyunu ver maaşını al çalışma hırsızlığa göz yum
vallahi bir sus milletin yaylaya çıkabilmesini bir lütuf gibi anlatıyor böyle birşey yok senden önce zaten yaylaya çıkış yasağı yoktu
ay aksamdan ışıktır yaylalar yaylalar..
Çağımızın TOMRİS hatunu AKŞENER gelecek kaos terör kutuplaşma ihanet hırsızlık KANDIRILMAK son bulacak Türk Milleti huzur bulacak Türkiye IYI Olacak Ne Mutlu Türk'üm Diyene
bölgede terör sıfıra indi pkk artık halkı kandıramıyor çocuklarını kaçıramıyor şehirler ilçeler cadde ve sokaklar hizmet ile tanıştı halk halinden memnun Birde burada yorum yapanlara bak pkk terör örgütüne tek laf etmiyor ama Erdoğan'a demediğini bırakmıyor bunların çoğu zaten yurtdışı kaynaklı hesap
Önce yasak koy sonra kaldır bunu da lütüf olarak sun
CHP liler kıskançlıktan uyku uyuyamıyordur.hala saldırıyorlar..
uyuyan bir millete ne desen boş resmen aşık olanlar var ya bunlara hala gerçekleri göremedi bu millet
Maşallah reis...Takvim yapraklarında yazar...Yaylalara yasağın kalktığı tarih...Bunu başarırsan gelmiş geçmiş zamanların en iyi siyaset adamı olarak madalya alırsın..Eyyyy hakkarililer davulu zurnayı hazırlayın...Yayla yasağı kalkacak
4 bakanını yargılamadığın sürece SANA İNANMAYACAĞIM, SANA GÜVENMEYECEĞİM. TBMM deki fetöcüleri al yeter bunların boğazından gecen her kuruşumuz HARAM ZIKKIM OLSUN. BİR ATATÜRK ÇIKMAZ BU ÜLKEDEN NE YAZIK Kİ. içişleri bakanı sus yeter konuştukca batıyorsun. SÜLEYMAN SOYLUYU İSTEMİYORUZ. BAHÇELİ, DENİZ GEZMİŞ için konuşma utan utan
Topuklu efe geliyor. Açıkça söylüyor çaldıklarını halka dağıtacağım diyor. Sen çıkmış yaylalar yaylalar söylüyorsun. Oyum iyi partiye!
% 11.1 büyüme oldu iyi şu asgari ücretede bir el atılsa şimdi işverenlerin bazısı yanaşmıyor niye çok kazanan için maliyet önemli değil sorun kobiler (küçük ve orta ölçekli) sıkıntıya gireceğini söylüyor çözümü söylüyorum bütün işverenler mali tablolarını bildirimde bulunsun ödemeyecek güçte olanlara devlet desteği sağlansın millet ev geçindiriyor reis bakıyorsun işçi işverenden zam istiyor adam yanaşmıyor bari devlet müdahil olsun çok kazanan adamlar var avrupadan çıkmıyorlar maşallah bir sorun daha var iş tehlike derecesine göre asgari ücret aynı mı olur siz çözersiniz diye düşünüyorum.
kendini iyilik meleği gibi göstermeye çalışıyor ama boş seninle birlik beraber olacağımıza ölene kadar mücadele etmeyi kuru ekmek yemeyi tercih ederiz hade işine
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