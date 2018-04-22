HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari’nin kurtuluş yıl dönümünü tebrik etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 11:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari’nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Cüneyit Orhan Toprak’a tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari’nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Cüneyit Orhan Toprak’a tebrik telgrafı gönderdi.

Canan Karatay yine ezber bozdu!Canan Karatay yine ezber bozdu!
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'
Büyük fire var! Erken seçim Meclis'ten geçti ama Büyük fire var! Erken seçim Meclis'ten geçti ama "evet" sayısı kafa karıştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi

Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi

Demet Akalın Euro mağduru!

Demet Akalın Euro mağduru!

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oktay Vural MHP'den istifa mı etti? Gündeme bomba gibi düşen iddia

Oktay Vural MHP'den istifa mı etti? Gündeme bomba gibi düşen iddia

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?

CHP'nin son anketini canlı yayında açıkladı! 'Yüzde 10-25 arasında değişiyor'

CHP'nin son anketini canlı yayında açıkladı! 'Yüzde 10-25 arasında değişiyor'

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin ‘İSD ittifakı CHP’yi geçiyor’ iddiası

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin ‘İSD ittifakı CHP’yi geçiyor’ iddiası

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Türkiye raporuna tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Türkiye raporuna tepki!

CHP ile İYİ Parti ittifak yapacak mı? 24 Haziran seçimleri öncesi Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi

CHP ile İYİ Parti ittifak yapacak mı? 24 Haziran seçimleri öncesi Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.