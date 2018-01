Cumhurbaşkanı Erdoğan : Harekat her an başlayabilir 3

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Kazan Soda Elektrik Fabrikası açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TSK en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini Allah'ın izniyle halledecektir. Harekat her an başlayabilir." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de, Irak'ta ve Avrupa'da yaşanan hadiselerin hiçbiri bu fotoğraftan bağımsız değildir. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemeyecekler. Türkiye artık yerini konumunu bilsin diyor bazıları. Tamam da biz Türkiye'yiz ya. Biz sıradan bir çadır devleti değiliz. Bu millet küllerinden doğmuş bir millet. Şimdi kıçı kirli bazıları Suriye'de kalkıp bize tehdit sallıyor. Türkiye'yi kendi kabuğuna çekmek istiyor. Kusura bakmasınlar. PYD'ymiş, YPG'ymiş, DEAŞ'mış, topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz. Bunun başka çaresi yok. Şu anda zaten obüslerle vuruyoruz. Vurmaya da devam edeceğiz. Kabuğumuza çekilip de sizin vurmanızı mı bekleyeceğiz. DEAŞ denen terör örgütünü bir başka terör örgütü ile yok etmeye çalışmanızı asla kabul etmiyoruz dedik. Stratejik ortaksak, model ortaksak bu işi bizimle yapmak zorundasınız. Bir terör örgütü bir başka terör örgütü ile yok edilemez. Bizim dediğimiz noktaya da gelecekler. Biz kendi kararımızı kendimiz verdik, veriyoruz şu anda da operasyonlar devam ediyor. Biz Türkiye'yiz. Biz Türk milletiyiz. Bu böyle bilinsin. Bizim çok zengin doğal kaynaklarımız, petrolümüz, gazımız, altınımız olmayabilir. Burada olduğu gibi bizim de trona madenimiz var. Bor madenimiz, var, kömürümüz var, başka madenlerimiz var. Hepsinden öte zekamız var. " dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müttefikimiz dediğimiz bir ülke tüm ikazlarımıza rağmen sınırlarımız boyunca bir terör ordusu kurmakta ısrar ediyor. Türkiye sınırı boyunca kurulacak bir terör yapılanmasının Türkiye'den başka hedefi olabilir mi? Amerika'nın artık niyetini açıkça ifade etmesinden memnuniyet duyarız. Bir ülkenin başındaki kişi, yetkilileri, sorumluları bize beraber mücadele edeceğimizi söylüyorsa bu bizim için anlamlı bir sözdür. Aksi ortaya çıkana kadar da biz bu söze bağlı kalırız. Bize düşen bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır. Orada 30 bin kişilik bir terör örgütü kurmuş. Terör örgütünün üslerindeki bayrakları kendiniz indirin ki, biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. TSK en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini Allah'ın izniyle halledecektir. Harekat her an başlayabilir." diye konuştu.