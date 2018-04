Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay’da

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine suikast girişiminde bulunmaya çalışan FETÖ’cüleri Yunanistan’ın söz vermesine rağmen hala iade etmediğini hatırlatarak, "Geçende de sınır ihlali yapan 2 Yunanlı subay-astsubayı biz yakaladık. E şimdi bize batı ayağa kalktı ’Siz büyük devletsiniz bunları bize verin’. Kusura bakmayın, biz yargı devletiyiz. Dolayısıyla bunlar şu an yargıda. Yargı ne karar verirse odur. Ya sizin yargınız var da bizi yargımız yok mu?" dedi.

Antakya Atatürk Stadı’nda vatandaşlarla hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki referandumda Hatay’dan yüzde 46 ’evet oyu’ çıktığını hatırlatarak, bu oranın Türkiye ortalamasının altında kaldığını ve daha gayretli çalışılması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 seçimlerine yönelik ise, “AK Parti olarak kendimizi Hatay’a ve tüm milletimize en iyi şekilde anlatarak inşallah bundan sonra çok daha başarılı neticelere hep birlikte koşacağız. Bunun için hep birlikte çok çalışmaya var mıyız? Her eve girmeye, her gönüle dokunmaya hazır mıyız? Kasım ayındaki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine kadar bu coşkuyu ve kararlılığı sürdürmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.

Hatay’ın gazi bir şehir olduğuna değinen Erdoğan, “Gazilik vasfınızı Suriye’deki son hadiseler sırasında bir kez daha hak ettiniz. Bir kez daha taçlandırdınız. Hatay’ın ilçeleri mahalleleri aylar boyunca Afrin’i işgal eden terör örgütü mensuplarının saldırılarına maruz kaldı. Suriye’den sızan teröristler Hatay’dan ve buradan geçerek diğer şehirlerimizde eylemler gerçekleştirdi. Aynı durum Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa için de geçerlidir. Baktık ki duracakları yok, güya bu Bölgelerin güvenliğini sağlamakla yükümlü olanların da bir şey yaptığı yapacağı yok, biz de kolları sıvadık sahaya indik. Ya Allah, bismillah dedik” diye konuştu.