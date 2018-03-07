Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çocuk istismarı düşünmek, konuşmak, tartışmak istemeyeceğimiz bir vahşet halidir. Hem kadınlara hem çocuklara yönelik saldırıların izini, inancımızda ve kültürümüzde arayanlar kesinlikle art niyetlidir. Şayet adını tam olarak koymak gerekirse bu tür eylemlerin her biri birer insanlık suçudur" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenen HAK-İŞ Dünya Kadınlar Günü Programına katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Ülkemizde kadınlara yönelik şiddetle özellikle de kadın cinayetleri ile ilgili haberler beni fevkalade rahatsız ediyor. Kadına sırf cinsiyetinden dolayı böyle bir muameleyi reva gören kişinin insanlıktan nasibini almadığını düşünüyorum. Çocuk istismarı düşünmek, konuşmak, tartışmak istemeyeceğimiz bir vahşet halidir. Hem kadınlara hem çocuklara yönelik saldırıların izini, inancımızda ve kültürümüzde arayanlar kesinlikle art niyetlidir. Şayet adını tam olarak koymak gerekirse bu tür eylemlerin her biri birer insanlık suçudur. Bazılarının popüler olmak amacıyla kavramları eğip bükerek özünden saptırarak asıl mesajını gizleyerek söyledikleri sözlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Bunlar üzerinden dinimizi ve kültürümüzü karalamaya kalkanların derdi de ne kadınlar ne çocuklardır. Onlar üzüm yemenin değil bağcıyı dövmenin peşindeler. Onlar milletin inancıyla ve değerleriyle hesaplaşmanın derdindedir. Cenneti annelerin ayakları altına seren bir inanç kadına yönelik şiddeti veya kötü muameleyi tavsiye edebilir mi?" ifadelerini kullandı.
"Çözmemiz gereken mesele bir takım psikopatlara, cani ruhlulara, sapıklara harekete geçme cesareti veren iklimin ortadan kaldırılmasıdır"
"’Ana gibi yar olmaz’ diyen kültürün kadını ötekileştirmesi mümkün mü?" diyen Erdoğan, "Öyleyse çözmemiz gereken mesele bir takım psikopatlara, cani ruhlulara, sapıklara harekete geçme cesareti veren iklimin ortadan kaldırılmasıdır. Bunu da hep birlikte yapacağız. Ülkemizde bu konuda 2004’teki Anayasa değişikliğinden beri pek çok düzenleme yapılmış, uygulamada da ciddi mesafeler kat edilmiştir. Son dönemlerde karşımıza sıkça çıkan haberler, kadına yönelik şiddet ve çocukları hedef alan tacizler konusunda milletimizde ve medyada oluşan hassasiyetin bir ifadesidir. Eskiden adeta yapanın yanına kar kalan şiddet ve istismar eylemleri artık ne milletimiz ne de devletimiz tarafından görmezden geliniyor. Kız çocuklarının eğitim seviyesi artık erkek çocuklar ile aynı seviyede. Hatta daha ileri. Genç kızlarımız ve kadınlarımız bu tür durumlarda daha bilinçli, daha cesur, daha dirayetli hareket edebilmektedir" açıklamasında bulundu.
"Kadınların işgücüne katılımı konusunda 2023 hedefimiz yüzde 41’e ulaşmaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Kadınların toplum hayatımızdaki yerinin güçlendiğinin en önemli göstergelerinden biri de istihdamdır. 2005 yılında yüzde 23 seviyesinde olan kadınların iş gücüne katılım oranı geçtiğimiz yıl yüzde 34’ü geride bırakmıştır. Kadınların işgücüne katılımı konusunda 2023 hedefimiz yüzde 41’e ulaşmaktır. Kadınların destek vermediği bir ekonomide hedeflediğimiz büyüme oranlarına ulaşmamızın mümkün olmadığını biliyoruz. Kadınlarımıza her türlü desteği veriyoruz, vermeyi de sürdüreceğiz. Şair ne diyor? ‘Kadın var evdedir, kadın var gönülde. Kadın var görevdedir, kadın var eğitimde. Kadın var ilaç gibi her derde çaredir, kadın var taç gibi hep baş üstündedir.’ Başımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşıma kararındayız. Her alanda kadınlarımızla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Siyasete girdiğim günden beri en büyük desteği hep kadınlarımızdan gördüm. Siyasi çalışmalarımda kadınlarımıza ulaşmaya, onları siyasette aktif hale getirmeye özel önem verdim. İnşallah 2023 hedeflerimize yine kadınlarımızla birlikte ulaşacak, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı onlarla birlikte inşa edeceğiz."
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