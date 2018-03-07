Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çocuk istismarı düşünmek, konuşmak, tartışmak istemeyeceğimiz bir vahşet halidir. Hem kadınlara hem çocuklara yönelik saldırıların izini, inancımızda ve kültürümüzde arayanlar kesinlikle art niyetlidir. Şayet adını tam olarak koymak gerekirse bu tür eylemlerin her biri birer insanlık suçudur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenen HAK-İŞ Dünya Kadınlar Günü Programına katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Ülkemizde kadınlara yönelik şiddetle özellikle de kadın cinayetleri ile ilgili haberler beni fevkalade rahatsız ediyor. Kadına sırf cinsiyetinden dolayı böyle bir muameleyi reva gören kişinin insanlıktan nasibini almadığını düşünüyorum. Çocuk istismarı düşünmek, konuşmak, tartışmak istemeyeceğimiz bir vahşet halidir. Hem kadınlara hem çocuklara yönelik saldırıların izini, inancımızda ve kültürümüzde arayanlar kesinlikle art niyetlidir. Şayet adını tam olarak koymak gerekirse bu tür eylemlerin her biri birer insanlık suçudur. Bazılarının popüler olmak amacıyla kavramları eğip bükerek özünden saptırarak asıl mesajını gizleyerek söyledikleri sözlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Bunlar üzerinden dinimizi ve kültürümüzü karalamaya kalkanların derdi de ne kadınlar ne çocuklardır. Onlar üzüm yemenin değil bağcıyı dövmenin peşindeler. Onlar milletin inancıyla ve değerleriyle hesaplaşmanın derdindedir. Cenneti annelerin ayakları altına seren bir inanç kadına yönelik şiddeti veya kötü muameleyi tavsiye edebilir mi?" ifadelerini kullandı.

"Çözmemiz gereken mesele bir takım psikopatlara, cani ruhlulara, sapıklara harekete geçme cesareti veren iklimin ortadan kaldırılmasıdır"

"’Ana gibi yar olmaz’ diyen kültürün kadını ötekileştirmesi mümkün mü?" diyen Erdoğan, "Öyleyse çözmemiz gereken mesele bir takım psikopatlara, cani ruhlulara, sapıklara harekete geçme cesareti veren iklimin ortadan kaldırılmasıdır. Bunu da hep birlikte yapacağız. Ülkemizde bu konuda 2004’teki Anayasa değişikliğinden beri pek çok düzenleme yapılmış, uygulamada da ciddi mesafeler kat edilmiştir. Son dönemlerde karşımıza sıkça çıkan haberler, kadına yönelik şiddet ve çocukları hedef alan tacizler konusunda milletimizde ve medyada oluşan hassasiyetin bir ifadesidir. Eskiden adeta yapanın yanına kar kalan şiddet ve istismar eylemleri artık ne milletimiz ne de devletimiz tarafından görmezden geliniyor. Kız çocuklarının eğitim seviyesi artık erkek çocuklar ile aynı seviyede. Hatta daha ileri. Genç kızlarımız ve kadınlarımız bu tür durumlarda daha bilinçli, daha cesur, daha dirayetli hareket edebilmektedir" açıklamasında bulundu.