Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Her an Afrin merkeze girmekle karşı karşıyayız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3 bin 171 oldu. Afrin merkez kuşatılmış vaziyette. Her an Afrin merkeze girmekle karşı karşıyayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen 18. Dönem Siyaset Akademisi’nin açılış programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, “Aşkla görüyorsunuz şu anda Afrin’e yürüyoruz. Cerablus’a, El Bab’a öyle yürüdük. Sosyal medyadan konuşanlar var ya, onların dediğini gibi hareket etmiş olsaydık, biz de yan gelip yatacaktık. Ama biz bir şeye inandık. Zulme rıza zulümdür. Sınırlarımızda bizi taciz edenlere karşı duramazdık. Muteber sakalla, bunlar gibi olan sakal, bunlar gibi olanları karıştırmayın. Adam geliyor, sakalı var. Giydikleri ortada, tamam da günahsız insanları bu kadar acımasız nasıl öldürür böyle bir yetki var mı? Bir insanın ölümüne neden olmak alemin ölümüne neden olmak gibidir” diye konuştu.

“Her an Afrin merkeze girmekle karşı karşıyayız”

“Şu anda hedef Afrin. İyi bir noktaya geldik” ifadesini kullanan Erdoğan, “Girerken sordum, son durum nedir? Etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3 bin 171 oldu. Afrin merkez kuşatılmış vaziyette. Her an Afrin merkeze girmekle karşı karşıyayız. Dün DEAŞ’ı yönlendirenler bugün PKK’nın Suriye kolu olan PYD/YPG üzerimize salıyorlar. Konu Türkiye olduğu zaman bir anda düşmanlar dost oluyor, silah ve para oluk oluk akıyor. Şu anda PYD/YPG maaşı Amerika’dan alıyor. Ben bunları kendisine söylediğim zaman beyefendi rahatsız oluyor. Niye rahatsız oluyorsunuz? Siz bütçeye koydunuz. Nasıl müttefik oluyoruz. Ben ekranda izletince de, diyorlar ki Amerika düşmanlığı çoğalır. Biz bunların hiçbirini yapmadığımız halde Amerika’da Türkiye düşmanlığı aldı başını gidiyor. Bunu neyle izah edeceksiniz. Dert siz susun, konuşmayın” açıklamasında bulundu.