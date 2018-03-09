Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Her an Afrin merkeze girmekle karşı karşıyayız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3 bin 171 oldu. Afrin merkez kuşatılmış vaziyette. Her an Afrin merkeze girmekle karşı karşıyayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen 18. Dönem Siyaset Akademisi’nin açılış programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, “Aşkla görüyorsunuz şu anda Afrin’e yürüyoruz. Cerablus’a, El Bab’a öyle yürüdük. Sosyal medyadan konuşanlar var ya, onların dediğini gibi hareket etmiş olsaydık, biz de yan gelip yatacaktık. Ama biz bir şeye inandık. Zulme rıza zulümdür. Sınırlarımızda bizi taciz edenlere karşı duramazdık. Muteber sakalla, bunlar gibi olan sakal, bunlar gibi olanları karıştırmayın. Adam geliyor, sakalı var. Giydikleri ortada, tamam da günahsız insanları bu kadar acımasız nasıl öldürür böyle bir yetki var mı? Bir insanın ölümüne neden olmak alemin ölümüne neden olmak gibidir” diye konuştu. “Her an Afrin merkeze girmekle karşı karşıyayız”

“Şu anda hedef Afrin. İyi bir noktaya geldik” ifadesini kullanan Erdoğan, “Girerken sordum, son durum nedir? Etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3 bin 171 oldu. Afrin merkez kuşatılmış vaziyette. Her an Afrin merkeze girmekle karşı karşıyayız. Dün DEAŞ’ı yönlendirenler bugün PKK’nın Suriye kolu olan PYD/YPG üzerimize salıyorlar. Konu Türkiye olduğu zaman bir anda düşmanlar dost oluyor, silah ve para oluk oluk akıyor. Şu anda PYD/YPG maaşı Amerika’dan alıyor. Ben bunları kendisine söylediğim zaman beyefendi rahatsız oluyor. Niye rahatsız oluyorsunuz? Siz bütçeye koydunuz. Nasıl müttefik oluyoruz. Ben ekranda izletince de, diyorlar ki Amerika düşmanlığı çoğalır. Biz bunların hiçbirini yapmadığımız halde Amerika’da Türkiye düşmanlığı aldı başını gidiyor. Bunu neyle izah edeceksiniz. Dert siz susun, konuşmayın” açıklamasında bulundu.

“Süratle Kanal İstanbul’un ihalesini hemen yapıp işi bitirmemiz lazım”

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“15 sene önce nelerimiz yoktu be. Şu anda uçak filomuz THY’de 300’ün üzerine çıktı. En fazla destinasyona uçan biziz. Yeni uçaklarımız geliyor non-stop 16 saat uçacaklar. Modern ülkeye bu yakışır da onun için. Bu non-stop en ileri noktalara uçmada da uçak full gidiyor. Yarı boş falan değil. Ticari noktadan da bu yönü çok önemli. Yavuz Sultan Selim Osman Gazi Avrasya Marmaray bütün bunlarla beraber Asya’yı Avrupa’ya bağlayan iktidarımız yeni yeni atılımlarla çok daha farklı adımları atıp şimdi geciktik, Kanal İstanbul’la dünyada yeni bir ufku açacağız. Kanal İstanbul çok ses getirecek. Sıradan bir olay değil, ama geciktik. Süratle Kanal İstanbul’un ihalesini hemen yapıp işi bitirmemiz lazım. “ “Biz sadece bu toprakları bu terör örgütlerinden temizleyerek bu toprakları gerçek sahiplerine teslim edeceğiz"

Dün bölücü terör örgütünün ikisinin asfalta el yapımı bomba yerleştirdiğini hatırlatan Erdoğan, “İHA’larımız tespit etti, bu alçaklar öldürüldüler. Ne yazık ki arkadan gelen 30 kadar içinde yolcu olan kamyonet patlatıldı ve 3 kişi aynı aileden şehit oldular. Ondan sonra utanmadan siviller öldürülüyor bilmem ne yapılıyor. O iş sizin işiniz. Dünyada sivilleri asıl öldüren sizsiniz. Cezayir’de 5 milyon insanı öldürdüler, bu batı. Hep bu katliamları bunlar yaptı. Bunların gözü elmas, altın görür. Bunların gözü petrol görür, bunların gözü insanı görmez. Böyle bir durumu var. Bir tanesinin hanımı şunu söyledi. 4’lü oturuyoruz, ‘helikopterlerle buralara geldiler, buralardan elmaslar, altınları, pırlantaları toplayıp götürdüler.’ Yaptıkları hiçbir şey yok. Yollar, her yer rezalet. Sadece işlerine yarayanı alıp götürdüler. Biz kesinlikle bu topraklarda işgal için yokuz. Biz sadece bu toprakları bu terör örgütlerinden temizleyerek bu toprakları gerçek sahiplerine teslim edeceğiz. Yapacağımız iş bu. Bunu yaparken hem kendi güvenliğimizi sağlamak hem de komşularımızın dertlerine derman olmak oturduğumuz yerden mümkün olmayacaktı bu adımı attık. Bunun için her alanda mücadele etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Afrinli kardeşlerimizi kendi evlerine göndereceğiz"

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Sahadaki bir terör örgütünün yerine bir başkası ikame edilerek zulüm ve kan üzerine kurulu düzen devam etti. Onların barış ödülleri onların olsun. İhtiyacımız yok. Bize Rabbimizin rızası yeter. Biz ilk olarak Fırat Kalkanı Harekatı ile bu sahaya girdik. Terör ittifaklarına kendimizin ihtiyaçlarına uygun yeni işbirlikleri ile cevap verdik. Bugün 49. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı’nı yürütüyoruz. Burası emin bir belde. Burayı emin bir belde haline yeniden getirmenin mücadelesini veriyoruz, vereceğiz. Şu ana kadar 3 bin 171. Sayıyı altıktan sonra bu artmıştır. 815 kilometre karelik alanın üzerindeki bölgeyi güvenli bölge haline getirdik. Bölgenin tamamı 2 bin kilometrekare. Burada da 2 bin kilometre karelik alanı kontrolümüz altına alacak güvenliği sağlayacak ve Afrinli kardeşlerimizi kendi evlerine geri göndereceğiz. Terör örgütünün sınırlarımızla olan irtibatını tamamen kesmiş durumdayız. Afrin şehir merkezinin kuşatılmasının önündeki son engelleri de kaldırıyoruz. Şu anda bir 6 kilometrekare falan bir mesele Cinderes’ten kalmıştır. Güvenlik birimlerimiz ve ÖSO Cinderes’e de girdi. Evler tek tek elden geçiriliyor. Bölge halkı teröristlerden kaçmak istiyor. Ancak bölücü örgüt yola tuzakladığı patlayıcılarla o insanları kalleşçe katlediyor. Bölücü terör örgütü çocukları, kızları, bıyıkları bile terlememiş körpe delikanlıları anne babalarının gözleri önünde vahşice öldürüyor. Ülkemizden birileri de hala çıkıp bizim Afrin’de ne işimiz var diyebiliyor. Bunları anlamak mümkün değil. Üstelik bunlar Türkiye’de siyaset yapıyor. Biz teröristleri Afrin’de imha etmezsek onların gelip eylem yapacağı tek yer Türkiye’dir. Bu açık gerçeği anlamayan kimse ya gafildir ya da bilerek böyle davrandığı için haindir. Kimse kendini kandırmasın. Başkalarını kandırmaya da çalışmasın.”

"Bugün Afrin’deyiz, yarın Mümbiç’te olacağız"

“Suriye’deki mesele herhangi bir kesimin kendi hakkını, hukukunu koruma, kendine bir gelecek inşa etme çabası değildir” ifadesini kullanan Erdoğan, “Eğer niyet öyle olsaydı ele geçirilen yerlerde ilk iş bölgenin demografisini değiştirmek, insanların asırlardır oturdukları evlerine yurtlarına hatta çocuklarına el koymak veya onları yakıp yıkmak olmazdı. Amaç bölgemizin bağrına kanatılacak bir hançer saplamaktır. Bu hançeri tutan el de, ondan fayda sağlayacak olanlar da bellidir. Kimse bizden göz göre göre hem kendi bağrımıza hem de kardeşlerimizin sinesine böyle bir hançerin saplanmasına rıza göstermemizi beklemesin. Biz istiklalimiz ve istikbalimiz için her şeyi göze aldık. Bugün Afrin’deyiz, yarın Mümbiç’te olacağız, ertesi gün Fırat’ın doğusunun Irak sınırına kadar teröristlerden temizlenmesini sağlayacağız" dedi. “Siz bakmayın kimi kredi derecelendirme kuruluşlarının Ali Cengiz oyunlarına”

30 milyar doları aşkın bir harcamanın sadece Suriyeli mülteciler için yapıldığını bildiren Erdoğan, bunda STK’ların, belediyelerin katkısı olduğunu ifade etti. Bugün bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir Türkiye olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Gecelik faizlerin yüzde 7500’leri bulduğu, birkaç milyar dolar ile ülke ekonomisinin çökertildiği o ülke hamdolsun geride kaldı. Siz bakmayın kimi kredi derecelendirme kuruluşlarının Ali Cengiz oyunlarına. Onların tek derdi Türkiye’yi köşeye sıkıştırarak bundan nemalanacak olanlara yol açmaktır. Artık bu kredi notu oyunlarına ne kendi piyasalarımız ne de uluslar arası piyasalar itibar etmiyor. Sizin kredi derecelendirme kuruluşları olarak verdiğiniz notlar bizim karne notu değildir. Bizim karne notu halkımızın notudur. Senin ölçü ne ya? Önce ölçünü ortaya koy. Yanımızda komşu batmış bitmiş bir anda 4 kademe yükseltiyorsun. Bunu neye göre yapıyorsun? Şu anda Türkiye ekonomisi ile ilgili de kalkıp yok durağanmış, yok bir derece indiriyormuş. Biz bu işlere alıştık. Sizi de çok iyi tanıyoruz. Biz bu yolda nasıl basamakları çıktığımızı dünya gayet iyi biliyor. Sen büyüme oranına mı, ihracata mı neye bakıyorsun? Bunlarda ölçü siyaset. Biz artık bunlardan emir almıyoruz. Bizim artık IMF ile işimiz yok bitti. Daha düne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devletine efelenenler bugün askerimizin karşısında gizlenecek delik arıyorlar. Şu anda Genelkurmay Başkanı ile komuta kademesi ile subayları ile eri ile dimdik ayakta ve ÖSO ile birlikte yürüttükleri Afrin operasyonunda da şahsım, milletim adına ben ordumuzu kucaklıyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum. Güvenlik güçlerimizin ayakları altında ezilenler sadece terör hedefleri değildir,onlarla birlikte aynı zamanda ülkemize ve bölgemize giydirilmeye çalışılan deli gömleğini de paramparça ediyoruz. Terör örgütlerinden temizlediğimiz her toprak parçasıyla beraber Suriye’nin de Irak’ın da geleceğini kurtarıyoruz. Türkiye’nin sahaya güçlü bir şekilde girmiş olması emperyalist hevesleri kursaklarda bırakıyor” şeklinde konuştu.