Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş dünyasına seslenerek, "Her kim işini ticaretini, yatırımlarını büyütmek, geliştirmek, yaygınlaştırmak için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın onu da affetmeyiz. Sadece bizim değil 81 milyon vatandaşımızın eli böyle bir yola tevessül edenleri hem bu dünyada, hem öteki dünyada yakasında olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

Cumhurbaşkanı burada yaptığı konuşmada, iş sünyasına seslendi.

İşadamlarının yaptığı yatırımlarla her zaman guru duyduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bugüne kadar ülkemize yapılan yatırımlar kadar kendi iş adamlarımızın yurt dışındaki yatırımları ile de iftihar ettik. Yurt dışında yaklaşık 233 milyar dolar varlığı olan bir ülke durumundayız. Afrika’dan Balkanlara kadar her yerde iş adamlarımıznı yatırımlarını izliyor, teşvik ediyoruz. Ekonomik büyüklüğümüz arttıkça küresel düzeyde yatırım trafiğimiz de elbette hızlanacaktır. Bu konuda sorun yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurtdışına para kaçırma konusunda değinerek, "Her kim işini ticaretini, yatırımlarını büyütmek, geliştirmek, yaygınlaştırmak için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın onu da affetmeyiz. Sadece bizim değil 81 milyon vatandaşımızın eli böyle bir yola tevessül edenleri hem bu dünyada, hem öteki dünyada yakasında olacaktır. Bu ülkenin imkanları ile büyüyüp gelişen herkese yakışan kazancını da aynı yolda kullanmaktır. Bu sözlerim yurt dışında yatırım yapanlara değil, yurt dışına varlık kaçıranlar varsa onlaradır. Böyle bir davranışın makul geçerli izahı olamaz. Türkiye’de kimsenin çözülemeyecek sorunu yoktur. Cumhurbaşkanı olarak her meselede kimliğine bakmaksızın iş adamlarımızın önünü açmanın gayreti içinde bulundum. Başbakanımız zaten iş dünyası ile yakın ilişkileri olan bir arkadşımız. Ekonomi bakanımız iş dünyasının içinden gelen bir arkadaşımız" diye konuştu.