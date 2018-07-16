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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, ikili iş birliğini her alanda daha da geliştirme kararlılıklarını teyit ettiler.

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2018 14:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, ikili iş birliğini her alanda daha da geliştirme kararlılıklarını teyit ettiler.


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