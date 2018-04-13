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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım görüşüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 21:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Başbakan Binali Yıldırım ile görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beykoz'daki ziyaretlerinin ardından Beylerbeyi Sarayı'na geçti. Saat 20.45'te de Başbakan Binali Yıldırım Beylerbeyi Sarayı'na geldi.

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