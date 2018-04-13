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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım’ın görüşmesi sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 22:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın Beylerbeyi Sarayı’ndaki görüşmesi sona erdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gün içerisinde Beykoz’da gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Beylerbeyi Sarayı’na geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın Beylerbeyi Sarayı’ndaki görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gün içerisinde Beykoz’da gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Beylerbeyi Sarayı’na geçti. Cumhurbaşkanından sonra Başbakan Binali Yıldırım da saat 20.40 sıralarında Beylerbeyi Sarayı’na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım’ın görüşmesi yaklaşık 1.5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, görüşmenin ardından Beylerbeyi Sarayı’ndan ayrıldı.

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