Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasında sürpriz görüşme!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu’nun görüşmede gündemdeki konuları ele aldıkları, özellikle Suriye’deki gelişmeleri, Afrin Harekâtını ve 2019 seçimlerini etraflıca değerlendirdikleri öğrenildi.
'TEK YÜREK YOLA DEVAM'
CNNTürk'te yer alan habere göre, Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki görüşmeyi değerlendiren kaynaklar, bu görüşme ile çeşitli spekülasyonların önüne geçileceğini, AK Parti’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tek yürek halinde yoluna devam edeceğini ifade ettiler.
"KAPSAMLI BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"
Darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Silivri’de 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya 127 tutuklu sanık katıldı. Çok sayıda müştekinin de hazır bulunduğu duruşmaya eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu da izleyici olarak katıldı.
Bir hafta önce Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’nu Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etmişti. Davutoğlu görüşmenin içeriği hakkında konuştu. Kritik dönemlerde bu tür görüşmelerin normal olduğunun altını çizen Davutoğlu şöyle konuştu:
“Sayın cumhurbaşkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Bu son derece doğaldır. Hem bir dava arkadaşı olarak yıllarca omuz omuza vermiş ve hem de değişik dönemlerde başbakan-dışişleri bakanı, cumhurbaşkanı- başbakan ilişkilerinde ortak devlet sorumlulukları yüklenmiş devlet adamları olarak böyle kritik dönemler konuşmamızdan, istişare etmemizden daha doğal bir şey olmaz. Sayın cumhurbaşkanımıza da bu anlamda gündemdeki tüm konularla ilgili kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik.”
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