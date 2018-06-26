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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen ABD Başkanı Trump, kendisini seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2018 17:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen ABD Başkanı Trump, kendisini seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.


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