HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev’i resmi törenle karşıladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 12:13 | Son Güncelleme

Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.Azerbaycan’daki seçimlerin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapan İlhan Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.
Azerbaycan’daki seçimlerin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapan İlhan Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Atlı birlikler eşliğinde Külliye girişine gelen Aliyev’i, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Konuk Cumhurbaşkanı Aliyev, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Erdoğan ve Aliyev, merdivenlerde ülkelerinin bayrakları önünde poz verdi. Törende askeri bando tarafından ilk kez "Can Azerbaycan" şarkısı da çalındı. Törende Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu.

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi
Helikopterle imha edildiler!Helikopterle imha edildiler!
İstanbul'da trafiği kilitleyen kazaİstanbul'da trafiği kilitleyen kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Bülent Tezcan'dan 24 Haziran seçimi hakkında flaş açıklama

Son dakika! Bülent Tezcan'dan 24 Haziran seçimi hakkında flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu AYM töreninde tokalaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu AYM töreninde tokalaştı

Başbakan Yıldırım'dan flaş açıklama: Hayal kırıklığına uğradık

Başbakan Yıldırım'dan flaş açıklama: Hayal kırıklığına uğradık

Erdoğan, BBP lideri Destici ile görüşecek

Erdoğan, BBP lideri Destici ile görüşecek

Muharrem İnce'den son dakika Abdullah Gül açıklaması

Muharrem İnce'den son dakika Abdullah Gül açıklaması

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.