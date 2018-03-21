Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk mektubu şehit Halisdemir’in ailesine gönderdi

"Dünyada orman varlığını artıran az sayıdaki ülkeler arasında yerimizi aldık" Türkiye’nin 15 yılda 4 miyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduğunu belirten Erdoğan, "Orman alanlarımızı 208 milyon dekardan 223 milyon dekara çıkartmış olmamız iftihar verici. Bu tablo karşısında gurur duymamak mümkün değildir. Ülkemizde bir dönem gece kondularla, plansız yapılaşmalarla nasıl şehircilik faciaları yaşadıysak, yeşilimizin de hoyratça tahrip edildiğine hep şahit olduk. Biz diğer alanlarda olduğu gibi ormanlarımız konusunda bu tabloyu geri çevirmek için 15 yıldır kararlı adımlar atıyoruz. Dünyada orman varlığını artıran az sayıdaki ülkeler arasında yerimizi aldık" diye konuştu. Uygun olan her yerde ağaçlandırma çalışmaları yapıldığını belirten ve sadece 11 üniversitede 6 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu kaydeden Erdoğan, ’5 Bin Köye 5 Bin Gelir Getirici Orman projesinin hayata geçirildiğinin altını çizdi, şuana kadar 3 bin 500’e yakın köyde mahsulü gelire dönüşecek 10 milyon ağaç dikildiğini belirtti. Erdoğan, "Zeytinciliğimizi geliştirmek için 189 köyde, 72 bin 500 zeytin fidanı ile işe başladık. Ayrıca 1 milyon yabani zeytini aşılayarak vatandaşlarımıza dağıttık. Dünyada önemli bir pazarı olan tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda önemli bir atılım gerçekleştirdik. Böylece yıllık üretimi 31 bin tondan 586 bin tona çıkarttık" şeklinde konuştu.

"23 milyon aileye bu tohumlar gidecek ve oradan karaçam üreteceğiz"

"Daha yeşil bir Türkiye’yi birlikte inşa edelim" sloganı ile yeni bir hamlenin başlatıldığını kaydeden Erdoğan, "Amacımız hala ülkemizin yüzde 28,6’sını kaplayan orman varlığımızı 2023 yılında yüzde 30’a çıkartmaktır. Bunun için tüm vatandaşlarımızı orman varlığımızı artırma kampanyamıza davet ediyorum. Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için vatandaşlarımıza ulaştıracağımız fidanların ve tohumların toprakla buluşturulmasını istiyoruz" diyerek, Necip Fazıl Kısakürek’in "Utansın" isimli şiirini okudu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığının, PTT vasıtasıyla 23 milyon haneye göndereceği mektupların içerisinde karaçam tohumları olduğunu belirten Erdoğan, "Bunların büyümesini sağladığımız takdirde daha yeşil bir Türkiye hedefine o kadar çabuk ulaşacağız. İnşallah biraz sonra ilk mektubu posta kutusuna atarak bu projeyi başlatıyoruz. Bu projenin aynı zamanda internet ve cep telefonunun yaygınlaşmasıyla artık hayatımızdan çıkma noktasına gelen mektup adetinin yaşatılması yönünde de bir adım olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Mektupların gönderilmesini eleştiren ve israf olduğu yönünde iddiada bulunan bazı kesimlerin olduğunu kaydeden Erdoğan, "Ne alakası var ya? Şu anda ormanlarımız yeri gelen bazı yerlerde hiç kesilmiyor mu zannediyorsunuz? Hem ormanı rahatlatmak hem de ormanlarda hani ’hüdayı nabit’ deriz ya, bu duruma gelmiş ağaçlar kesilir, temizlenir. Kendi sektörlerinde, kağıt sektöründe bunlar kullanılır. Şimdi bütün bu gazete kağıtları vesaire bunlar gerçekten çok çok kalite, verimli olan ağaçlardan mı üretiliyor zannediyorsun. İşte bunlardan. Burada da zarf, kağıt bunlardan elde ediliyor ve onlarla birlikte biz yeni bir hareket inşa ediyoruz. Onlarla karaçam üreteceğiz. 23 milyon aileye bu tohumlar gidecek ve oradan karaçam üreteceğiz, bereketlenecek ormanlarımız. Ağzı olan herkes konuşuyor ya. Hadi onlar konuşmaya devam etsin biz de işimize devam edelim" açıklamasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde İstanbul’da yapılan çevre projelerine ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Gazeteler maske dağıtıyordu maske, kirli hava solumasınlar diye, bundan kurtardık. Bırakınız ağaçlarını, çiçeklerini sulamayı, vatandaşına içecek su veremeyen yönetimden, kimden aldık? Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesinden aldık" dedi.

Yürütülen ağaçlandırma projeleriyle toprakların erozyon tehdidinden korunduğunu kaydeden Erdoğan, "Üstelik de yatay kök olmamalı, dikey kök olmalı. Yatay kök olduğunda heyelan yine mümkün ama dikey olursa o heyelanı engeller. Bir Karadeniz çocuğu olarak bunu yaşıyoruz. Çünkü Karadeniz’de dikey kök olduğunda böyle heyelan olmuyordu ama yatay kök çaya geçtiğimiz de bir de ona meşhur Avrupa gübresini koyduğumuzda azot nitrat ne yapıyor, toprağı adeta eritiyor. Eriterek yağmurla bütünleştiğinde heyelan adeta bir balçık geliyor, evleri alıp götürüyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.