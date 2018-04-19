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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararında etkili olan anketin sonuçları

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 08:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararı almasında anketlerin de önemli yer tuttuğu ifade ediliyor. Peki, Erdoğan'ın önüne gelen son anket sonuçlarında hangi parti ne kadar oy oranına sahip? Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, o anketin sonuçlarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararı almasında, anket sonuçlarının da etkili olduğu dile getiriliyor. Peki, son anket sonuçlarında partilerin son oy oranları ne?

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınında görev yapan bir isme yönelttiği 'Cumhurbaşkanının fikirlerini etkileyen birkaç başlık sıralayabilir misiniz?" sorusuna aldığı yanıtı "Birkaç başlık sıralarken bunların arasına “anketleri de” sıkıştırıverdi muhatabım." sözleriyle ifade ederek o anketin sonuçlarını paylaştı.

İşte Acet'in yazısının ilgili bölümü:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı başında görev yapan bir isme şöyle bir soru sormuştum:

“Cumhurbaşkanının fikirlerini etkileyen birkaç başlık sıralayabilir misiniz?”

Birkaç başlık sıralarken bunların arasına “anketleri de” sıkıştırıverdi muhatabım.

Erdoğan’ın iyi bir ‘anket okuyucusu’ olduğu bilinir.

Sadece parti tercihlerini değil, halkın nelerden memnun, nelerden şikayet ettiğini önüne koyulan araştırmaları didik didik ederek takip eder.

Erdoğan, dün “Devlet Bahçeli ile birlikte Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik” dedikten sonra, araştırıp önüne gelen son anketin hangi verileri sunduğunu öğrendim.

Cumhurbaşkanı’nın önüne gelen, öncekilere göre kapsamı çok daha geniş tutulan bu anketin sonuçları, erken seçim kararı almak için yeterli bir gerekçe olabilirdi.

Cumhurbaşkanının önüne gelen son araştırmaya göre “Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna verilen cevaplar şu şekilde ortaya çıktı:

AK Parti: % 49

CHP: % 21

MHP: % 10

HDP: % 10

İP: % 8

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Komik.Şayet algı yapıp ayarlanmış sonuçlara milleti hazırlama niyetindelerse o başka. Bütün tarafsız anketlerde MHP %5 i geçemezken ve İyi Parti %20 leri zorlarken bu habere ancak Akkoyunlar inanır. Zaten ekonomik çöküş bir yana asıl sebebin İYİ Partiyi seçime sokmamak olduğunu tüm dünya alem biliyor. Bu korkaklık ve kalleşliğin ilanıdır.
O ANKETİ YAPAN KENDİ İNANIYORMU AKP %49 MHP %10 ALACAĞINA İKİSİNİ TOPLASAN O SONUCA VARAMAZLAR ARTIK YETERRR BİTTİ BURAYA KADARRRR
evet ekonomi çöktü sonunda...ama insallah bin beter oluruz.hâlâ din iman siyaseti yapanlar yuzde 50 oy aliyor
iyi parti %20'mi siz ne yediniz ne içtiniz arkadaş 25 haziranda hiç bir yere kaçmayın tabii kaybettikten ve %20'yi alamadıktan sonra saçma sapan mazeretler üretmezseniz
az kaldı klavye kahramanları.belkide ilk defa yorum yapıyorum mynette.bakalım şişirilen balonlar patlayıp, gökten kemikler yağacakmı.
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