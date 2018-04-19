Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararında etkili olan anketin sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararı almasında, anket sonuçlarının da etkili olduğu dile getiriliyor. Peki, son anket sonuçlarında partilerin son oy oranları ne?

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınında görev yapan bir isme yönelttiği 'Cumhurbaşkanının fikirlerini etkileyen birkaç başlık sıralayabilir misiniz?" sorusuna aldığı yanıtı "Birkaç başlık sıralarken bunların arasına “anketleri de” sıkıştırıverdi muhatabım." sözleriyle ifade ederek o anketin sonuçlarını paylaştı.

İşte Acet'in yazısının ilgili bölümü:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı başında görev yapan bir isme şöyle bir soru sormuştum:

“Cumhurbaşkanının fikirlerini etkileyen birkaç başlık sıralayabilir misiniz?”

Birkaç başlık sıralarken bunların arasına “anketleri de” sıkıştırıverdi muhatabım.

Erdoğan’ın iyi bir ‘anket okuyucusu’ olduğu bilinir.

Sadece parti tercihlerini değil, halkın nelerden memnun, nelerden şikayet ettiğini önüne koyulan araştırmaları didik didik ederek takip eder.

Erdoğan, dün “Devlet Bahçeli ile birlikte Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik” dedikten sonra, araştırıp önüne gelen son anketin hangi verileri sunduğunu öğrendim.