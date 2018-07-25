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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2018 11:46 | Son Güncelleme

Son dönemde yaptığı açıklamalarla toplumun her kesiminde olumlu karşılanan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yardımcıları AK Parti kurucularından ODTÜ'lü Reha Denemeç ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuzeni eğitimci İbrahim Er oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu

Prof. Dr. Ziya Selçuk'un Milli Eğitim Bakanı olması, her kesimde olumlu karşılanırken, gözler Selçuk'un yardımcılarının kim olacağına çevrilmişti. Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre, İbrahim Er ve Reha Denemeç, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

Sözcü'nün haberine göre, Yeni Bakan Yardımcısı İbrahim Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teyzesinin oğlu. Yani kuzeni. Bununla birlikte Er, eğitimin her aşamasında çalışmış bir eğitimci.

1961 Elazığ doğumlu Reha Denemeç ise, ODTÜ Ekonomi Bölümü mezunu. Yüksek lisansını ABD University of Delaware’de ekonomi alanında yapan Denemeç, Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalıştı. TSE Teknik Kurulu ve Başak Sigorta Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Denemeç, Ataköy Otelcilik Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. AK Parti'nin kurucu üyesi olan ve genel başkan danışmanı olarak görev yapan Denemeç, 22 ve 23. dönem AK Parti milletvekili oldu.

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İBRAHİM ER KİMDİR?

25 Mayıs 1968 Rize doğumlu olan İbrahim Er’in Danıştay üyesi olarak görev yapmıştır. Güneysu İmam Hatip Ortaokulu’nu ve Rize Lisesi’ni bitiren İbrahim Er Giresun Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra bir dönem öğretmen olarak çalıştı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü’nden de mezun olan MEB Bakan Yardımcısı İbrahim ER, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürü olarak görev yaptı.

İKGM’de çalışırken 2 Mart 2011’de Danıştay üyeliğine seçilen ER, Danıştay 1. daire üyesi olarak çalışırken Milli Eğitim Bakanlığına 25 Temmuz 2018 tarihi itibari ile Bakan Yardımcısı oldu. İbrahim ER evli ve iki çocuk babasıdır.

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