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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 11:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son mal varlığı açıklandı! YSK'nın açıkladığı kesin seçim sonuçlarıyla birlikte Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mal varlığı da yer aldı. Erdoğan’ın mal varlığına geçen yıl Üsküdar Kısıklı’daki 4 milyon TL’lik konutunu eklemesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete 'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt içinde 25 milyon 436 bin 238, yurt dışında 807 bin 974, gümrük kapılarında 86 bin 611 olmak üzere toplam oyların 26 milyon 330 bin 823'ünü (yüzde 52,59) alarak Cumhurbaşkanı seçildi.

KISIKLI'DA 4 MİLYONLUK EV

Seçim sonuçlarının yanı sıra Remi Gazete’de aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mal varlığı da yer aldı. Erdoğan’ın mal varlığına geçen yıl Üsküdar Kısıklı’daki 4 milyon TL’lik konutunu eklemesi dikkat çekti.

ERDOĞAN'IN BORCU: 2 MİLYON TL

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; bankada ve elinde bulunan toplam nakit parasının 6 milyon 347 bin 760 TL olduğu ifade edilirken Erdoğan’ın Mehmet Gür isimli iş adamına 2 milyon TL borcu olduğu kaydedildi.

ERDOĞAN'IN 2001'DE MAL VARLIĞI NASILDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 2001 yılında AK Parti Genel Başkanı olarak partisine verdiği mal bildiriminde ise kendisine ait 8 kalem mal beyan etmişti. Erdoğan'ın, yargılanmasına da neden olan 10 Eylül 2001 tarihli, kendi el yazısıyla yazdığı mal beyanı şöyleydi: Bolluca'da 376 metrekare arsa (40 bin lira), Rize Güneysu'da 2 bin metrakere arazi (10 bin lira), Şirket ortaklığı yüzde 12 (95 bin lira), Şirket ortaklığı yüzde 12 (25 bin lira), Şirket ortaklığı yüzde 12 (bin lira), 340 bin ABD Doları, 130 bin DM, 174 adet cumhuriyet altını. Eşi Emine Erdoğan'a ait muhtelif takılar (7 bin 800 milyon lira), Emine Erdoğan'ın üzerine kayıtlı 2000 model Passat otomobil.

erdoganın mal varlıgı resmı gazete

erdoganın mal varlıgı


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Okuyucu Yorumları 79 yorum
sıfırlayıp ta bildirim yapmış babıcım)
@limman İNANSAKMI BİLMİYORUM ???????????.ENİŞTE GELİN ÇOCUKLARIN ÜZERİNDEKİLER NE OLACAK
@limman Adam mal varlığından bile 6 sıfır attmış :))) iyice alışkalık olmuş...
29 ton altın ne oldu
onlar fetöcülerin uydurması
Rabbim beyin verir insallah sana
Allah sana akıl versin????????????????
Nasıl ödeyecek o borcu? Allah yardım etsin
yurt içi ve dışı kampanya ile evelallah borcu kapatırız sorun değil.
bir memur okadar parayı topluyor zaten :)
En iyi parayı futbolcular kazanıyor.
ulan bu kafayı deyiştirin burakın herkes türkiyede zengin olsun yokluktan şer tahsil olur cumhurbaşkanıda zengin olsun vatandaşta neyin kafasını taşıyorsunuz cumhurbaşkanı geminin kaptanı bizler halk olarak yolcu ülkeyi yöneten ağzını havayamı açacak türkiyede zenginin hadi hesabı yok belediye başkanlığı yapmış başbakanlık yapmış cumhurbaşkanı yapmış ayıp yav bunun neyini yazıyorsunuz ABD turump.ingiltere kraliçeler ülkelerin tapusunu üzerine çıkarmışlar kısıklıda bi evimi çok görüyo millet REİSE ayıp günah
ne yapalım yani 4 milyon evi varsa günümüzde doktorlar dahi o dört milyonluk evde oturuyorlar.
Bir yüzükten yüzüklerin efendisine geçiş.....
doktorun okadar mal varlığı var adam koskacaman ülkenin cumhurbaşkanı bırakın olsun okadar
@frtdg bu sana gösterdiği aklı kıt vatandaş. 2 milyon da borç yazmış kendine... Yersen...
Bilal, Burak, enişte, dünür, damatlar ?????? Buzdağının görünen yüzü........
Bunlar gerçek mal varlığının binde biri bile değildir
İşte bir garip gureba,
yurt dışındaki altın ve dövizler sayılmıyormu,gemicikler hakeza
He he kesin öyledir
sıfırlama gayet başarılı durmak yok sıfırlamaya devmam kimse kıskanmasın sizde bedava kek yiyorsunuz...
borçu varmış halka siz gerizekalısınız demenin diğer yolu
17 yıl boyunca hep cumhurbaşkanı maaşı alsa ve hiç harcamasa zaten 7mil. tl yapıyor. demekki ortak olduğu şirketler 1000 kat büyümüş google hissedarı olsa bu kadar zengin olamazdı. sonrada hırsız diyince kızan ama gerçekleri görmemekte ısrar eden bir kitle var. Artık bu kitleden ağlayanlara daha beter olun diyorum
birde eşi ile çocuklarının üzerindekiler sayılmıyor doğal olarak .oğlu babasından zengin armatörcük
eyyyy kuluçdarooolu. utanmaz adam! hani MİLYAR dolarları vardı man adasında? parası olsa bildirmez mi sayın BAŞKAN?? utanmaz yalancı kuluçdarolu!! git artık CEHAPEnin başından.
Ya ben Akp ye oy veririm fakat bal tutan parmagini yalar lafina inanirim..dolayisiyla siyasilerin mevcut mal varlıgı tamamen göstermeliktir..en az beş katı belki 10 katı daha fazla malı vardır..çocuklarinin, torunlarinin, eşlerinin, annelerinin mal varlıkları da incelenirse tespit edilir sanırim ne demek istedigim..Fakat bu sadece bizde degil tüm dünyada böyleidr
Bir tane yüsüğü vardı zamanında dimi :) İsviçre bankalarındakileri unutmuş söylemeyi
hahahaha :))) ne güldfüm mal varloığına bak
@onur_mert_1985 ....aç bak kendine gül
BENİ ERDOĞANIN MALVARLIĞI İLGİLENDİRMEZ ATATÜRK VE LAİK DEMOKRATİK CUMHURİYETE ATATÜRK İLKE VE İNKİLAPLARINA OLAN SAMİMİYETİ BAĞLILIĞI İLGİLENDİRİR ANAYASANIN İLK DÖRT MADDESİNİ DEĞİŞTİRMEMESİ İLĞİLENDİRİR BUNLARLA UĞRAŞIRSA HER ŞEYİ GÖZÜME BATMAYA BAŞLAR AYNEN KAŞININ ÜZERİNDE NEDEN GÖZÜN VAR BAHANESİ ARAMAK GİBİ YOKSA MALI MÜLKÜ KAZANCI BENİ IRGALAMAZ DEVLETİ İYİ YÖNETSİN ÜLKENİN BİRLİK BERABERLİGİNİ EKONOMİK VE SİYASİ İSTİKRARI KORUSUN BANA BU LAZIMDIR BEN BUNA BAKARIM
7 bin 800 milyon lira ne?algida secicik mi yapiyorsunuz akliniz sira?
hepsi bu mu?
Nerede söyledikleri milyarlar bunların hayatı yalan.O yüzden devam Reis??c|'??
fakir çalmasını iyi beceremediği için fakirdir neyseki bizimki bu konuda profesyonel
yersen
@x045 ister ınan ister inanma adam resmi olarak açıklamış aç bak resmi gazeteye
Acıdım lan adama üç beş vatandaş aramızda para toplayıp borcunu ödeyelim yazıktır söyleyemiyor da gariban :)
GÜRSEL TEKİNİN YARISI BİLE OLAMAMIŞ
@orhanbulut1971 gürsel tekinin mal varlığı ne kadar ki.
sizce bu millet yermi ? evet yerrr :)
sorun mal varlığı veya zenginliği değil. Bunları nasıl elde ettiği. Yüzükten başka varlığım yok, olursa bilin ki haram yemişimdir, fakir çalmadığı için fakirdir diyen birisi sözünün sahibi olmalıdır. yoksa elbette insanlar meşru yoldan zengin olabilir.
koyun bașı bir lira verse 30 milyon TL yapar RTE ne borcu kalır ne derdi. gül gibi yașayıp gider ..
O üsküdar daki evinin değeri 4 milyon tl değil en az 4 milyon euro eder komik olmayın koskoca tarihi konak
NOT : bir gün zengin olursam bilin ki ÇALMIŞIMDIR ....recep erdoğan ....
Memur kisminin bukadar borç yapmamasi gerekir :)
@neskafe80 borca inandın mı
KARGALAR BİLE GÜLER BU VARLIĞA MAN ADASI İSVİÇRE BANKALARI FALAN NEREDE O HESAPLAR
kazanamıyorsa o mesleği yapmasın...
yalannnnn yalannnn
İnanan var mı gerçekten???
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