Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete 'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt içinde 25 milyon 436 bin 238, yurt dışında 807 bin 974, gümrük kapılarında 86 bin 611 olmak üzere toplam oyların 26 milyon 330 bin 823'ünü (yüzde 52,59) alarak Cumhurbaşkanı seçildi.
KISIKLI'DA 4 MİLYONLUK EV
Seçim sonuçlarının yanı sıra Remi Gazete’de aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mal varlığı da yer aldı. Erdoğan’ın mal varlığına geçen yıl Üsküdar Kısıklı’daki 4 milyon TL’lik konutunu eklemesi dikkat çekti.
ERDOĞAN'IN BORCU: 2 MİLYON TL
Cumhuriyet'te yer alan habere göre; bankada ve elinde bulunan toplam nakit parasının 6 milyon 347 bin 760 TL olduğu ifade edilirken Erdoğan’ın Mehmet Gür isimli iş adamına 2 milyon TL borcu olduğu kaydedildi.
ERDOĞAN'IN 2001'DE MAL VARLIĞI NASILDI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 2001 yılında AK Parti Genel Başkanı olarak partisine verdiği mal bildiriminde ise kendisine ait 8 kalem mal beyan etmişti. Erdoğan'ın, yargılanmasına da neden olan 10 Eylül 2001 tarihli, kendi el yazısıyla yazdığı mal beyanı şöyleydi: Bolluca'da 376 metrekare arsa (40 bin lira), Rize Güneysu'da 2 bin metrakere arazi (10 bin lira), Şirket ortaklığı yüzde 12 (95 bin lira), Şirket ortaklığı yüzde 12 (25 bin lira), Şirket ortaklığı yüzde 12 (bin lira), 340 bin ABD Doları, 130 bin DM, 174 adet cumhuriyet altını. Eşi Emine Erdoğan'a ait muhtelif takılar (7 bin 800 milyon lira), Emine Erdoğan'ın üzerine kayıtlı 2000 model Passat otomobil.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti
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