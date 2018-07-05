Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı yayınlandı. Cumhurbaşkanı'nın Mehmet Gür isimli kişiye 2 milyon lira borcu olduğu ortaya çıktı. Mal varlığındaki bu detay sonrası herkes Mehmet Gür'ün kim olduğunu aramaya başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında ismi geçen Mehmet Gür, Ortadoğu Grup adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı. Mehmet Gür'ün sahibi olduğu Ortadoğu Grup, 1981 yılında inşaat ve lojistik alanlarında faaliyet göstermek üzere kuruldu. Şirket, ilk kurulduğu yıllarda uluslararası taşımacılık ve inşaat alanlarında faaliyet gösterdi, ancak daha sonra sağlıktan lojistiğe, enerjiden inşaata, gıdadan dış ticarete ve hatta çevre teknolojilerine kadar sayısız alana el attı. İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerinde yer alan Mehmet Gür bir dönem Memorial Hastanesi'nin sahipleri arasındaydı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin oturduğu Kısıklı'daki villaları satan müteahhit olarak tanınan Mehmet Gür, Erdoğan'ın Kasımpaşa'dan çocukluk arkadaşı.
Mehmet Gür BMZ adlı 2013 yılında kurulan şirketin de ortakları arasında yer aldı. 1 milyon lira sermayesi olan şirkette dört ortağın 250'şer bin lira değerinde eşit hissesi var. Şirkette Mehmet Gür Yönetim Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kız kardeşi Vesile Erdoğan'ın eşi Ziya İlgen Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak gözüküyor. Ahmet Kadir Gür, Mehmet Gür, Ziya İlgen ve Başbakan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan şirkette A Grubu imza yetkisine sahip.
İş adamı Mehmet Gür'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kısıklı'da yan yana havuzlu iki villa sattığı yıllar önce gündeme gelmişti. İki villanın 2005 fiyatlarıyla 1,5 milyon dolar değerinde olduğu iddia edilmişti.
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