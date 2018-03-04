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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Manisa programı iptal

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2018 12:27 | Son Güncelleme

Bugün yapılacak olan AKP İl Gençlik Kongresine katılacağı açıklanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa programı iptal oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine AKP Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın geleceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Manisa programı iptal

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun geçen Afrika ziyaretinin ardından bugün katılacağı açıklanan AKP Manisa İl Gençlik Kolları Kongresine katılamayacağı bildirildi.

AKP İl Gençlik Kollarından yapılan açıklamada, “Bilindiği gibi İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongremize Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrif edeceğini ve kongre öncesinde halkımız ile buluşacağının duyurularını yapmıştık. Ancak Cumhurbaşkanımızın Afrika ziyaretlerinin çok yoğun geçmesi nedeniyle İl Gençlik Kollarımızın 5. Olağan Kongresine AKP Genel Başkanvekilimiz Başbakanımız Binali Yıldırım katılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Başbakan Binali Yıldırım, Muğla Kadın Kolları Kongresi sonrasında Manisa’ya gelerek 19 Mayıs Stadyumu önünde önce halka hitap edecek, ardından da Atatürk Spor Salonunda AKP İl Gençlik Kolları Kongresine katılacak. Manisa Valiliğini de ziyaret etmesi beklenen Başbakan Binali Yıldırım en son 10 Şubat tarihinde AKP İl Kongresine katılmak üzere şehre gelmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı ak parti

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
kafamız rahatlar,gerçi dinlemiyorum ama,yınede olsun
bu adamın şansı dünyanın en hızlı geliştiği döneme denk gelmesi..ama bu dönemi de kötüye kullanarak dünya ekonomisinde 15 yılda 23 sıra geriledik..ama halk ilerlediğimizi sanıyor..sırf dünya hızlı gelişiyor diye bizimkilerse akp geliştiriyor sanıyor..akp geriletiyor turkiyeyi..dünya ise gelişiyor işin özü bu..eskiden toprak saha şimdi çim sahada futbol oynanıyorsa burda türkiyenin geliştiğini söylemek saçma olur işte olaylara bu kadar düz bakan bir akp seçmen kitlesi var..
@gozcan_h5 ekonomik bilgine hayranim.17. ekonomi sizin yunanlilara ait galiba
@gozcan_h5 2008 KRİZİNDE DÜNYA PİYASALARINA PARA POMPALANDI ... FAİZLER SIFIRA İNDİ .... YATIRIMCI PARAYI BANKADA TUTMADI ÇARKLRA SOKTU ... AKILLI ÜLKELER BOL PARA DÖNEMİNİ DÜŞÜK FAİZ DÖNEMİNİ SANAYİSİNİ TARIMINI GELİŞTİRMRK İÇİN KULLANDI... MALİYETLERİ DÜŞÜRECEK YENİ FABRİKALAR KURDULAR ... ÇEK CUMHURŞYETİ ÖRNEĞİ... ADAMLAR UÇTU ... BİZİM GİBİLERİ YOL KÖPRÜ AVM VE RESİDANS YAPARAK SICAK BOLLUK DÖNEMİNİ BİRİLERİNİ ZENGİN ETMEK İÇİN HARCADI... AMA ACISI ÇIKACAK BUNUN ... DÖLAR TÜM DÜNYADA DÜŞERKEN BİZ SAMANA BİLE DOLAR VERDİĞİMİZDEN DÜŞMEZ... DÜŞMEZ....
AFRİKADA TAM TAM ÇALARKEN YORGUN DÜŞMÜŞTÜR..,
her akşam haberler de börünüp duruyor yıldık bundan.
YORGUNLUK ÜZERİNE, ARINÇ'IN MEMLEKETİNDE SİNİR BOZACAK BİR DURUM OLURSA SAĞLIĞI BOZULUR. ZATEN BU ARA YÜRÜMESİNİ BEĞENMEDİM..!.
artık hiç bir meydana çıkmasın.bıktırdı.
@orhanceylan1970 git o zaman seloyu dinle dingil.kafana silahmi ayiyorlar dinle diye
katılım az oldu galiba
@gorbacov87 merak etme burasi rusya degil garbacov. Milyonlar var dinleyecek.
her gün şehit haberi var adamlar şehir şehir dolaşıyor ne güzel dünyanın hiç bir yerinde bu kadar ap..l yoktur.
Hergün her saat tv de zaten
bıktık usandık gerginlikten dayılanmaktan rahat huzurlu mutlu günleri özledik gelecek planı bırakın yarını bilemez olduk. Allah Türk'ü korusun
Eskiden tv haberler kaçırmazdım ama şimdi hepsi yalaka yağcı olmuş Hepsi ayni şarkı aynı nakarat lay lay lom vatan sakarya.
Hergun vatan millet deyip koyunları avutanlar,diger yandan şolen yapar gibi kongre yapiyor.olen askerlerimiz tayyib in bı gram umrunda degil çok net.akp liler gurur duyun sayenizde tayyib bu ülkeyi mahvetti
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