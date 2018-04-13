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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 08:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kayaş Tren Garı'nda düzenlenen Başkentray Açılış Töreni'ne katıldı. Makinist koltuğuna oturan Erdoğan'ın kolundaki saati dikkatlerden kaçmadı.

Ankara’da Sincan-Ankara-Kayaş arasında metro konforunda banliyö hizmeti verecek Başkentray’ın açılış töreni dün gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın da katılımlarıyla Kayaş Tren Garı’nda düzenlenen Başkentray Açılış Töreni’nde Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

SAATİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Erdoğan, Kayaş Tren İstasyonu'na geçerek, beraberindeki TBMM Başkanı Kahraman ve Başbakan Yıldırım ile trene bindi. Makinist koltuğuna oturan Erdoğan, treni Bağderesi İstasyonu'na kadar kullandı. Erdoğan'ın makinist koltuğundayken objektiflere saati takıldı. Erdoğan'ın '15 Temmuz' ayrıntılı saati dikkatlerden kaçmadı.

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Recep Tayyip Erdoğan erdoğanın saati 15 Temmuz

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
5,70 mazot olmuş. o da önemli açıklamalar yapmış.mış
BUNUN NE HABER DEĞERİ VAR NEDEN HALKIN YAŞADIĞI PERİŞANLIKTAN BAHSETMİYORSUNUZ. AYRICA BU SAAT 1 SENE ÖNCEKİ KONU YENİ GÖRDÜYSENİZDE İLGİNÇ.
Hep şov her adımı hesaplı.
Zafer Çağlayan in 700,000 TL lik saatinden mı diye düşündum bir an!
Patek Philip mi?
Çok güzel benimkindede piyasa göstergesi var dolar 5 e koşuyor duro 6 ya göz kırpıyor şimdiye kadar bu teday hiç dikkat çekmedi.
Bu adam kandırılmasaydı bu ülke 15temmuz u yaşamazdı Ama önüne gelen kandırıyor bu adamı
Devletin parası ile yapılan hizmetleri sanki kendileri ceplerinden yapmış gibi sunmaları samimi değil her şeye inanan vatandaş akıllanın artık uyanın uykudan.
@mili_demokritos06 devletin parası ile yapılan hizmetleri devlet yöneticileri oldukları için tabiki kendileri yapmış gibi gösterecekler yorumun saçma olmuş :) devletin aprası ile yapılmayan özelleştirmeyle, kiralamayla yapılan hizmetleri desen anlaşılabilir.
BİZDE GELDİĞİ GÜNÜ UNUTMADIK SAYIN CUMHURBAŞKANININ BU DEVLETİN BAŞINA BİRDE EMEKL OLACAĞI GÜNÜ BEKLİYORUZ. :) SÖZ DUVAR SAATİ YAPTIRACAM
hiç dikkatimi çekmeyen bir haber.bunların herşeyleri gösteriş.dolar fırlamış.millet makarnaya talim ediyor.bizimkisinin derdi kılıçdaroğlu.
İşleri güçleri gösteriş şov reklam alevera dalevera
Boş ver saati, şapkayı, gözlüğü, Yolların etrafın boşluğunu da boş ver Etraftaki polisleri gör. İstasyona gelince polisler belli olmasın diye kayıt bitiyor. Sen buna bak Korkudan zevat ölüyor ama geziyor Ben yemedim yiyenler yesin bu numarayı
hep o saati takıyor ne dikkati tövbe yarabbi
:))))
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