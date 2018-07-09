Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninde oğlu Ahmet Burak Erdoğan yer almadı

Kaptanpaşa İlkokulu'ndan mezun olan Ahmet Burak Erdoğan, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezunu. Bilgi Üniversitesi'nde okuyan Ahmet Burak Erdoğan, İngiltere'nin başşehri Londra'da burslu olarak ekonomi eğitimi aldı. Ahmet Burak Erdoğan İstanbul Kasımpaşa askeri hastanesinin verdiği rapor ile askerlikten muaf tutuldu.

Yemin törenine katılmayan tek isim geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Ahmet Burak Erdoğan oldu. Ahmet Burak Erdoğan'ın, medyadan uzak yaşadığı biliniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti. Erdoğan'ı eşi, çocukları ve torunları da salonda yalnız bırakmadı. Yemin töreninde dikkat çeken detay ise Ahmet Burak Erdoğan'ın yemin törenine katılmayışı oldu.

Ahmet Burak Erdoğan amcası Mustafa Erdoğan ve halasının eşi Ziya İlgen ile birlikte 10 Nisan 2006'da Turkuaz Denizcilik adlı şirketi satın aldı, şirketin ismini de Bumerz Denizcilik olarak değiştirdi. Burak Erdoğan, daha sonra amcası ve halasının eşinden ayrı olarak 19 Ocak 2007 tarihinde Mecit Mert Çetinkaya ile yüzde 50 hisseyle ortak MB Denizcilik Taşımacılık Limited Şirketi'ni kurdu. MB Denizcilik, kuruluşundan 18 gün sonra 6 Şubat 2007 tarihinde Hasan Doğan'ın sahibi olduğu Gürgem Denizcilik'ten 95 metre uzunluğunda olan Safran 1 adlı yük gemisini satın aldı.

Burak Erdoğan, 2012 yılının başında 2. gemisi 170 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki kuru yük gemisi Eternal Confidence isimli gemiyi satın alarak adını "Sakarya" olarak değiştirdi. Ahmet Burak Erdoğan, 12 Mart 2012 tarihinde sermaye artışına giderek MB Denizcilik Şirketinin sermayesini 2 milyon 650 bin TL'ye yükselterek, şirketin yüzde 99 hissesini Mecit Mert Çetinkaya'dan satın aldı. Burak Erdoğan'ın şirketi daha sonra sırasıyla G. İnebolu, Cihan, Bosna ve Pretty isimli gemileri filoya kattı. Burak Erdoğan'nın sahip olduğu 5 geminin toplam taşıma kapasitesi 92 bin ton. Buna karşın yeni sahip olduğu Pretty (Cici) adlı gemi tek başına 91 bin 971 ton yük taşıyabiliyor.

AHMET BURAK ERDOĞAN'IN EŞİ KİMDİR?

Burak Erdoğan, 23 Şubat 2001 tarihinde Rizeli Ketenci ailesinin kızı ve İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşı Sema Ketenci ile sade bir törenle evlendi.



