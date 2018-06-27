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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcıları kim olacak?

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 08:33 | Son Güncelleme

Yeni sistemde bakanlık sayısı azaltılırken, ofis, kurul ve başkanlık birimleri olacak. Bu birimler düşünce kulüpleri gibi çalışıp Türkiye’nin geleceği için yeni politikalar geliştirecek

Türkiye'ye çağ atlatacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin işleyişi netleşmeye başladı. Bakanlık sayısının 16'ya indiği, 4 ofis, 9 kurul ve 8 başkanlıktan oluşan yeni sistem, sosyal yaşamdan diplomasiye, ekonomiden adalete kadar her alanda kendini hissettirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yardımcıları ve bakanları parlamento dışından atayacak. Yeni kabineye iş dünyasından, kültür sanat, spor gibi alanlardan kamuoyunun yakından bildiği isimlerin de girmesi bekleniyor.

Yeni hükümet sisteminin işleyişi şöyle:

Ofisler düşünce kulübü olarak görev yapacak. Doğrudan Cumhurbaşkanı ile çalışacak. Yatırım, finans, dijital dönüşüm, insan kaynakları alanlarında önemli rol üstlenecek ofislerde siyasi düşüncelerine bakılmaksızın iktisatçılar, sosyologlar, teknokrat, alanlarında uzman isimler de çalışacak.

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı 9 politika kurulu, güçlü danışma kurulu olarak rol alacak. Ekonomiden sanata, sağlıktan güvenliğe, dış politikaya kadar birçok alanda istişare mekanizması olacak, politik öneriler geliştirecek.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçe performansını yakından izleyecek. Merkez Bankası'ndan üst kurullara kadar her alanda alınan ekonomik kararların bütçeye etkisini izleyecek.

Ofis yapılanmasında Cumhurbaşkanı'nın mevcut 36 danışmanından isimler de yer alacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı doğrudan Finans Ofisi ile çalışacak. Enerji, ticaret, ulaştırma, turizm ve sağlık ekonominin lokomotifi olacak.

Ekonomi Politikaları Kurulu güçlü ekonomi danışma organı olarak görev yapacak. Ürettiği politikaları Cumhurbaşkanı'na aktaracak. Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Türkiye'yi dünyada daha etkili konuma yükseltecek politikalar üretecek. (Haber 7)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
zenginler yaşadı.. olan orta düzey gelirli insanlara oldu.. yandık vallahi.. köle gibi ölene kadar çalıştıracaklar.. ne bir sosyal yaşantımız olacak ne başka birşey..
FİKİR KULÜPLERİ FEDARASYONU OLMALI 60 Lİ YILLARA GERİ DÖNELİM
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