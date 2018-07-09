Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.
BAKANLIKLAR BİRLEŞTİRİLDİ
Yeni uyum KHK'sı ile bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi. Kararname ile bazı bakanlıklar ise birleştirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yerine Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı oluşturuldu. Yeni KHK ile ayrıca, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye ve Hazine, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları oluşturuldu.
NTV’e konuşan Yılmaz, 'Yemin töreni öncesi uyum kararnameleriyle bütün hususlar tamamlanmış olacak' demişti.
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