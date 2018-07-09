HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2018 14:24 | Son Güncelleme

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. KHK ile bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi. Ayrıca KHK ile oluşturulan yeni bakanlıklar da belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

BAKANLIKLAR BİRLEŞTİRİLDİ

Yeni uyum KHK'sı ile bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi. Kararname ile bazı bakanlıklar ise birleştirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yerine Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı oluşturuldu. Yeni KHK ile ayrıca, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye ve Hazine, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları oluşturuldu.

NTV’e konuşan Yılmaz, 'Yemin töreni öncesi uyum kararnameleriyle bütün hususlar tamamlanmış olacak' demişti.

PARTNERBeren o ismi açıklamalıBeren o ismi açıklamalı
Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş tren kazası çağrısı: ErteleyinMeral Akşener'den Erdoğan'a flaş tren kazası çağrısı: Erteleyin
Temel Karamollaoğlu Beştepe'deki törene katılacak mı? Flaş kararTemel Karamollaoğlu Beştepe'deki törene katılacak mı? Flaş karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Son dakika kararname

En Çok Okunan Haberler

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Okuyucu Yorumları 15 yorum
ülke tren kazasından dolayı yasta bunlar hala koltuk yasa peşinde allah sizi bildiği yapsın inşallah
yakışır REİS
Tren kazasında yaşamını yitiren 24 vatandaşımız sizlerden daha önemli benim için. Öylede böylede zaten dediğiniz oluyor, lakin sur borusu üflenince ne yapacaksınız bence bunu bir düşünün
kamudaki peşkeş çekmeyi bir son verirseniz çok mutlu olacağız 4C li diye 4B li geçici vekil Fahri diyanette bile kiralık işçi İmam oluyor kiralık Kur'an Kursu hocası böyle bir rezillik daha görülmedi kendi camiasına bile kiralık işçi olarak imam olarak kiralık din görevlisi kiralık geçici gözüyle İŞKUR'dan asgari ücretle böyle bir rezillik daha görülmedi nşallah 15 yıldır bu iki milyon birikmiş insanın kullandığını sömürdünüz bu insanlara kendi Cami yanındaki insanlara olsun acıma duygunuz olur
yemin şekli mi değişecek acaba
cb töreni ertelensin ülkede yas var bir tarafta eğlence olur mu böyle birşey ben akp ye bunun için mi oy verdim
artık istediği gibi yönetir ülkeyi ve görürsünüz ki zerre kadar faydası yok. hiçbir soruna da çözüm bulabilecek değiller .
yeter artık
ne yemini tutulmayan yemin olsa ne olurrrr olmasa ne olur.
yemin töreni niye iptal ediliyormuş ??? saçmalamayın yaa, allah vefat edenlerin mekanını cennet eylesin yakınlarına sabır diliyorum.
birde sözleşmeli personel için khk yayınlasanız
kararname diye yazmayın şunu, elinizi alıstırın; "FERMAN"
muhtardan daire başkanı, simitçiden genel müdür.
Askerlik süresini de kısalacakmı bi an önce
OHALİ DAHİ MUMLA ARANACAK GÜNLERE GİRDİK, YAHUDİ CESARET MADALYASI ALAN BİRİSİ ADI KHK ASLINDA FERMAN İLE KOSKOCA TÜRK MİLLETİNİ ..
Diğer Haberler
Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş tren kazası çağrısı: Erteleyin

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş tren kazası çağrısı: Erteleyin

Temel Karamollaoğlu Beştepe'deki törene katılacak mı? Flaş karar

Temel Karamollaoğlu Beştepe'deki törene katılacak mı? Flaş karar

Muharrem İnce'den tren faciası tepkisi: Görkemli törenler yapmaya devam ediyor

Muharrem İnce'den tren faciası tepkisi: Görkemli törenler yapmaya devam ediyor

İYİ Partili Dervişoğlu'ndan 'Devlet Bahçeli' açıklaması: Uzatılan eli geri çeviremezsiniz

İYİ Partili Dervişoğlu'ndan 'Devlet Bahçeli' açıklaması: Uzatılan eli geri çeviremezsiniz

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak tören için hazırlıklar tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak tören için hazırlıklar tamamlandı

Yeni kabinede kimler olacak? AK Parti'den son dakika açıklama

Yeni kabinede kimler olacak? AK Parti'den son dakika açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.