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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ | 26.01.2018 17:26 | Son Güncelleme 1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve Türkiye’nin Afrin’de terör unsurlarına karşı başlattığı Zeytin Dalı harekatı ele alındı.

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ingiltere cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Theresa May

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