Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her seçim öncesi Türkiye, yurt dışı merkezli manipülasyonlara maruz kalıyor. Son zamanlarda bu tür müdahaleler giderek daha çirkin ve kasıtlı bir hal almaya başladı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İntercontinental Otel'de Anadolu Ajansı (AA) ve TRT World'ün Genç Yetenek Geliştirme Projesi kapsamında İngiltere'de eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Erdoğan, "TRT ve Anadolu Ajansımızın destekleriyle gelerek iletişim, hukuk ve sosyal bilimler ağırlıklı tahsil gören gençlerimizin bu noktadaki sorumluluğu diğerlerine nazaran daha büyüktür." dedi.

İletişim teknolojileri sayesinde medyanın çeşitlendiği bir ortamda herkesin önünde bu fırsatların var olduğuna işaret eden Erdoğan, mesleği gazetecilik olmayan, hatta iletişim konusunda hiçbir formasyonu bile bulunmayan pek çok kişinin formlar, bloglar ve sosyal medya aracılığıyla asırlık haber ajanslarına adeta taş çıkartan işler yaptığını söyledi.

- "Seçimlere yönelik çalışmalarımızı engelliyorlar"

Türk gençlerinin uğraş verdiği her alanda öncü olmak, lider olmak, zirveye oynamak zorunda olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Özellikle milletimizin rızkından kısarak sağlamış olduğu kaynaklarla okuyan siz öğrencilerimizin sorumluluğu çok daha yüksektir. Milletimiz sizden gerek akademik çalışmalar, gerek tesis ettiğiniz sosyal ve kültürel münasebetler açısından, gerekse de bu tür mücadelelerde parmakla gösterilen kişiler olmanızı bekliyor." ifadelerini kullandı.