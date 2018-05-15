Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her seçim öncesi Türkiye, yurt dışı merkezli manipülasyonlara maruz kalıyor. Son zamanlarda bu tür müdahaleler giderek daha çirkin ve kasıtlı bir hal almaya başladı." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İntercontinental Otel'de Anadolu Ajansı (AA) ve TRT World'ün Genç Yetenek Geliştirme Projesi kapsamında İngiltere'de eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.
Erdoğan, "TRT ve Anadolu Ajansımızın destekleriyle gelerek iletişim, hukuk ve sosyal bilimler ağırlıklı tahsil gören gençlerimizin bu noktadaki sorumluluğu diğerlerine nazaran daha büyüktür." dedi.
İletişim teknolojileri sayesinde medyanın çeşitlendiği bir ortamda herkesin önünde bu fırsatların var olduğuna işaret eden Erdoğan, mesleği gazetecilik olmayan, hatta iletişim konusunda hiçbir formasyonu bile bulunmayan pek çok kişinin formlar, bloglar ve sosyal medya aracılığıyla asırlık haber ajanslarına adeta taş çıkartan işler yaptığını söyledi.
- "Seçimlere yönelik çalışmalarımızı engelliyorlar"
Türk gençlerinin uğraş verdiği her alanda öncü olmak, lider olmak, zirveye oynamak zorunda olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Özellikle milletimizin rızkından kısarak sağlamış olduğu kaynaklarla okuyan siz öğrencilerimizin sorumluluğu çok daha yüksektir. Milletimiz sizden gerek akademik çalışmalar, gerek tesis ettiğiniz sosyal ve kültürel münasebetler açısından, gerekse de bu tür mücadelelerde parmakla gösterilen kişiler olmanızı bekliyor." ifadelerini kullandı.
Çorum'daki çiftçinin, Zonguldak'taki madencinin, Trabzon'daki balıkçının, Şırnak'taki askerin, Hatay'daki polisin, öğrencilerin eğitimi için yaptığı fedakarlık karşısında beklediği tek şeyin bu olduğunu dile getiren Erdoğan öğrencilere şöyle seslendi:
"Anneleriniz ve babalarınızla beraber ülkemize umut bağlamış milyonlarca mazlum ve mağdur da sizlerin başarısı için dua ediyor, gözyaşı döküyor. Sizlere baktığımda bu bilince sahip olduğunuzu görüyorum. Sevgili gençler, biliyorsunuz önümüzde kritik bir seçim var; 24 Haziran. Farkındasınız değil mi, bir yanlışlık yok. Türkiye, 16 Nisan halk oylamasında yönetim sistemini değiştirme kararı alarak, tarihi bir adım atmıştı. Şimdi 24 Haziran'da bu kararı fiilen hayata geçiriyoruz. Her seçim öncesi Türkiye, yurt dışı merkezli manipülasyonlara maruz kalıyor. Son zamanlarda bu tür müdahaleler giderek daha çirkin ve kasıtlı bir hal almaya başladı. Terör örgütlerinin cirit attığı Avrupa ülkeleri, demokrasiyle, hak ve özgürlüklerle kesinlikle bağdaşmayacak şekilde seçimlere yönelik çalışmalarımızı engelliyorlar. Bilmiyorlar ki gönüllerin arasına engeller koymak, bariyerler dizebilmek, setler kurabilmek mümkün değildir. Bizim milletimizle kalpten kalbe, gönülden gönüle giden görünmeyen yollarımız vardır. İşte bu yollar sizlersiniz. Biz diğerlerine benzemeyiz. Çünkü biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik ve severiz."
- "Sizler istikbalimizin teminatı, istiklalimizin de neferlerisiniz"
"Yurt dışındaki her bir vatandaşımız, her bir kardeşimiz, her bir öğrencimiz, burada çalışan her bir insanımız bizim en gür şekilde çıkan sesimizdir, keskin gözümüzdür, duyan kulağımızdır." ifadesini kullanan Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca vatandaştan "bulundukları her yerde Türkiye'nin haklı davasını anlatmalarını" rica etti.
Yönetimler ne derse desin, halkları ikna edeceklerinden şüphesinin olmadığını ifade eden Erdoğan, "Önce kendi vatandaşlarımızı, onlarla birlikte yaşadığınız ülkelerin halklarını ikna etme konusunda ben sizlere güveniyorum. Siz bu işi biliyorsunuz. Boşuna gelmediniz. Anadolu Ajansı, TRT adına geldiniz, demek ki iletişimcisiniz. Bu işi en güzel şekliyle ortaya koyacaksınız. Unutmayın, sizler istikbalimizin teminatı, istiklalimizin de neferlerisiniz. Bizim gençlerimize başarısızlık, yılgınlık, bıkkınlık, pes etmek yakışmaz. Bizler asırlar boyunca cihana yön vermiş, dünyayı adaletle yönetmiş ecdadın torunlarıyız. Biz daha 21 yaşında İstanbul'u fethederken, gemileri karadan yürüten Sultan Fatih'in ahfadıyız." şeklinde konuştu.
- "İnanç ve azim tekeden süt çıkarır"
Tüm imkansızlıklara ve yokluklara rağmen, "Çanakkale geçilmez." sözünü tarihe nakşeden asil bir milletin mensupları olduklarını dile getiren Erdoğan, "Bizim anlayışımıza göre inanç ve azim tekeden süt çıkarır. Mermeri delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir. Disiplin, sabır ve gayretin önünde durabilecek hiçbir engel yoktur. Yeter ki inanalım, çalışalım, hedeflerimiz ve hayallerimiz için fedakarlık yapmayı göze alalım. Gerisi Allah'ın izniyle muhakkak gelecektir." değerlendirmesini yaptı.
Öğrencilerin "başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş" olan Ramazan-ı Şerif'ini tebrik eden Erdoğan, "Rabbim, bu mübarek ay boyunca tutacağınız oruçları, eda edeceğiniz ibadetleri katında makbul eylesin. Allah, sizlere zihin açıklığı versin." temennisinde bulundu.
- Notlar
Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ile AA Haber Akademisi Koordinatörü Ümit Sönmez de katıldı.
(Bitti)
Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi
Filistinlilerle dayanışma amacıyla Türkiye'de 3 gün ulusal yas ilan edildi
Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan önemli açıklamalar
UBER aracında şok olay! Sarhoş kadına tecavüz edip selfie çekti
Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!
Filistin'den İsrail ve ABD'ye çok sert tepki: Halkımız vazgeçmeyecek
Mezarlıktaki Gizemli Kız Çorum yerel yönetimini ikiye böldü!
Yüzüne kezzap atılmıştı! İşte son hali
İsrail'in Gazze'deki saldırısına Hükümetten ilk tepki
Gazze sınırında gergin anlar! İsrail askerleri böyle müdahale etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum