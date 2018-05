Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de

- "Sizler istikbalimizin teminatı, istiklalimizin de neferlerisiniz"

"Yurt dışındaki her bir vatandaşımız, her bir kardeşimiz, her bir öğrencimiz, burada çalışan her bir insanımız bizim en gür şekilde çıkan sesimizdir, keskin gözümüzdür, duyan kulağımızdır." ifadesini kullanan Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca vatandaştan "bulundukları her yerde Türkiye'nin haklı davasını anlatmalarını" rica etti.

Yönetimler ne derse desin, halkları ikna edeceklerinden şüphesinin olmadığını ifade eden Erdoğan, "Önce kendi vatandaşlarımızı, onlarla birlikte yaşadığınız ülkelerin halklarını ikna etme konusunda ben sizlere güveniyorum. Siz bu işi biliyorsunuz. Boşuna gelmediniz. Anadolu Ajansı, TRT adına geldiniz, demek ki iletişimcisiniz. Bu işi en güzel şekliyle ortaya koyacaksınız. Unutmayın, sizler istikbalimizin teminatı, istiklalimizin de neferlerisiniz. Bizim gençlerimize başarısızlık, yılgınlık, bıkkınlık, pes etmek yakışmaz. Bizler asırlar boyunca cihana yön vermiş, dünyayı adaletle yönetmiş ecdadın torunlarıyız. Biz daha 21 yaşında İstanbul'u fethederken, gemileri karadan yürüten Sultan Fatih'in ahfadıyız." şeklinde konuştu.