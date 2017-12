Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnlerine kadar sıfırlayacağız bunları (2)

"İşte, 15 Temmuz gecesi milletimize çağrıyı yaptık mı? Yaptık. 'Caddelere' dedik mi? Dedik. Ve benim milletim caddelere çıktı mı? Çıktı. Yürüdü mü? Yürüdü. Ama birisi de vardı ki o adresi şaşırdı. Bir televizyon kanalında kendisine soruyorlar. Diyorlar ki, 'Siz niye yoktunuz Atatürk Havalimanı'nda.' Verdiği cevap, 'Bana da haber verseydi cumhurbaşkanı ben de gelirdim'. Biz çağrımızı milletimize yaptık. Beyefendi taahhütlü istiyordu. Biz 'Yürüyün' dedik, benim milletim yürüdü. Demek ki bu beyefendi milletin bir ferdi değildi. O da geldi, havaalanına geldi. Tanklar var, on binler var. Ama o adamlarını tankların başındaki FETÖ'cülere gönderdi. Beraber çalışıyorlar ya. FETÖ'cülerle görüşmeyi yaptılar, görüşmeyi yaptıktan sonra beyefendiye, bay Kemal'e yol açıldı. Geldi tankların arasından kendisine ayrılan araca bindi ve Bakırköy'e gitti. Oteller kapalıymış, oteller kapalı olduğu için belediye başkanının evine gitti. Bunların hepsi kayıtlarda var mı? Var. İzliyor muyuz? İzliyoruz. Televizyon ekranında darbeci takip ediyor. Kahvesi, çayı neyse önünde. Ama öbür tarafta saat 01.30- 02.00 civarı Atatürk Havalimanı'na iniyoruz. F-16'lar uçuyor, helikopterler uçuyor. 10 binler havalimanında. Ve biz onların arasından terminale giriyoruz ve orada basın toplantımızı yapıyoruz. Ben o ana kadar bilmiyorum gelip de onun manevra yapıp Bakırköy'e gittiğini. Ve ilginç olan şey şu. Biz basın toplantımızı yaptık. Biraz sonra valimiz, birinci ordu komutanımız geldiler değerlendirmemizi yaptık. Ve oradan saatlerce 16 saat bütün operasyonları yönettik. Hamdolsun 16 saatin sonunda iş bitti. Ama adamın umurunda değil. Ne diyor kendisi daha önce? 'Bir darbe olduğu zaman tankların karşısına ilk ben çıkarım'. Doğru doğru, tankların yanından geçip otomobiline gidip yanından geçti."

'HER İHANETİN ARKASINDAN ÇIKMASI TESADÜF OLAMAZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmeye devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ana muhalefet partisinin başındaki zatın ne yazık ki böyle garip garip şeyleri oluyor. Bunun zırvalarını ifşa etmekten ben usandım, kendisi usanmadı. Koltuğa gelişi dahi şaibeli olan bu zatın, her ihanetin arkasından çıkması tesadüf olamaz. Sanıyorum kendisini birileri bu iş için özel olarak görevlendirdi. Bugüne kadar onca yalanını deşifre ettik ama bu zatın yüzü bir kez olsun kızarmadı. Her defasında foyasını ortaya çıkardığımız halde, bu zat bir gün dahi utanmadı. Hiçbir şey olmamış gibi yalanın dahi daha büyüğüne, iftiranın daha kirlisine sarılmaya devam etti. Aslında biz bu iğrenç tavrı FETÖ'cülerden çok iyi tanıyoruz. Mahkemelerde tüm delillere, resimlere, şahit ifadelerine rağmen ısrarla ne diyorlar? 'Yapmadık, etmedik, görmedik'. Bu FETÖ'cülerin riyakarlığı ile bu zatın yüzsüzlüğü aynıdır. Halbuki biz siyaset meydanını er meydanı olarak biliriz. Çıkarsınız ortaya söyleyecek sözünüz neyse onu anlatırsınız. Millet size teveccüh göstermezse nerede yanlış yaptık diye tefekkür eder, seçime hazırlanırsınız. CHP'nin başındaki zat o koltuğa oturduğundan beri hep aynı şeyleri söylüyor, aynı iftiraları tekrarlıyor. Her seferinde bu defa iktidar olacağız diyor. Azim başka şeydir, akıl tutulması başka şeydir. Bu zat bir ara çıktı, 'Cumhurbaşkanı ve ailesi yurt dışındaki bir takım hesaplara milyonlarca dolar para gönderdi' diye bir iddia ortaya attı. Kendisini hemen ispata davet ettik. Çıktı ortaya elindeki bir takım paçavraları sallayarak 'İşte delilleri bunlar' dedi. Sonra anlaşıldı ki o kağıtlar sahte olduğu gibi, orada yazılanları da tam anlamamış. Aynı zatın ilk yalanı ve iftirası değil. Bir ara şahsımın İsviçre'de hesaplarım olduğu yaygarasını koparttı. Belge gösteremeyince rezil oldu, bu defa sustu. 'İspat edemezsen sen çekileceksin' dedim. Çekildi mi? Çekilmedi, ispat etti mi? Yok. 'Erdoğan'ın, Baykal'ın kasetini izlediğini gördüm' diye bir söz söyledi. İftirası yüzüne vurulunca, 'Öyle bir şey hatırlamıyorum' dedi."