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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 24 Haziran'dan sonra daha büyük, daha iddialı hedeflerle milletimizin hizmetinde olacağız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 21:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 24 Haziran'dan sonra daha büyük, daha iddialı hedeflerle milletimizin hizmetinde olacağız."


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