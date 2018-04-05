Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak’ın Ankara Büyükelçisi Hüseyin Mahmud Fadlullah el-Hatib’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Hüseyin Mahmud Fadlullah el-Hatib, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu takdim etti. Büyükelçi el-Hatib’in beraberindeki eşi ve elçilik çalışanlarını taktim etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından tören sona erdi.