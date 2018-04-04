HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile baş başa görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 11:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi için Türkiye’ye gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile baş başa görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani’yi Külliye protokol kapısında karşıladığı tören sonrasında iki lider baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi için Türkiye’ye gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile baş başa görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani’yi Külliye protokol kapısında karşıladığı tören sonrasında iki lider baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede liderler iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Suriye ve bölgesel konuları ele aldı.

FETÖ'cünün pantolonu düştü!FETÖ'cünün pantolonu düştü!
Mehmet Aydın'ın son vurgunu ortaya çıktıMehmet Aydın'ın son vurgunu ortaya çıktı
CHP'de Ankara için sürpriz isim!CHP'de Ankara için sürpriz isim!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Diğer Haberler
İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

Ankara'da kritik gün! CHP'li bazı isimlere af gelebilir

Ankara'da kritik gün! CHP'li bazı isimlere af gelebilir

Siyasetin yeni polemiği: Tipitip-Gargamel

Siyasetin yeni polemiği: Tipitip-Gargamel

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

Kılıçdaroğlu'ndan partililere disiplin uyarısı: Gereği yapılacak

Kılıçdaroğlu'ndan partililere disiplin uyarısı: Gereği yapılacak

Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım

Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.