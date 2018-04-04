Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile baş başa görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi için Türkiye’ye gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani’yi Külliye protokol kapısında karşıladığı tören sonrasında iki lider baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede liderler iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Suriye ve bölgesel konuları ele aldı.