HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü 

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2018 17:39 | Son Güncelleme

  - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler ele alındı. BM Güvenlik Konseyi’nin 2401 sayılı kararına atıfta bulunan iki lider, Doğu Guta’da ateşkesin tam olarak hayata geçirilmesi için özellikle Türkiye, İran ve Rusya’nın ortak çaba harcamasının büyük önem arz ettiğini vurguladı. Görüşmede, Doğu Guta’daki insanlık dramının bir an önce son bulması ve halka insani yardımların ulaştırılması için ateşkesin hızla hayata geçirilmesine yönelik çabaların hızlandırılması konusunda mutabık kalındığı kaydedildi. İki liderin, Türkiye, İran ve Rusya’nın Nisan ayında İstanbul’da liderler düzeyinde gerçekleştirecekleri üçlü zirve hakkında da görüş teatisinde bulundukları belirtildi.

Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!
'Kanuni Sultan Süleyman salağın teki!''Kanuni Sultan Süleyman salağın teki!'
Erzurum'da PKK'ya darbe!Erzurum'da PKK'ya darbe!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti

'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti

Suudi Arabistan'dan 'Türkiye' açıklaması

Suudi Arabistan'dan 'Türkiye' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Ağbaba: Şeker fabrikasından daha yerli olan var mı?

CHP'li Ağbaba: Şeker fabrikasından daha yerli olan var mı?

Moğolistan Meclis Başkanı Enkhbold ile KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Beştepe'de 

Moğolistan Meclis Başkanı Enkhbold ile KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Beştepe'de 

Erdoğan: Biz işgalci değiliz bizde her şeyden önce merhamet var (2) 

Erdoğan: Biz işgalci değiliz bizde her şeyden önce merhamet var (2) 

CHP'li Ağbaba: Şeker fabrikalarını savunmak, vatanı savunmaktır (2)

CHP'li Ağbaba: Şeker fabrikalarını savunmak, vatanı savunmaktır (2)

AK Parti’den MHP’ye nezaket ziyareti

AK Parti’den MHP’ye nezaket ziyareti

Abhazya’da Rusya seçimleri için yüksek güvenlik önlemleri

Abhazya’da Rusya seçimleri için yüksek güvenlik önlemleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.