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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü.

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2018 17:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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