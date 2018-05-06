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Cumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasına seslendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2018 19:26 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da katıldığı bir programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002'de 36 milyar dolardan aldığımız ihracatı geçen sene 157 milyar doların üzerine çıkardık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasına seslendi

Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da katıldığı bir programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002'de 36 milyar dolardan aldığımız ihracatı geçen sene 157 milyar doların üzerine çıkardık. İhracatımız nisan sonu itibariyle yıllık 160 milyar doların üzerine çıkmış vaziyette. Cumhuriyetimizin 100. yılı hedefimiz bu rakamı 500 milyar dolara ulaştırmaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda iş dünyası temsilcilerine seslendi. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir yerde niyet varsa, inanç varsa imkan da muhakkak bulunur. Türkiye ile Sırbistan arasında her alanda ikili münasebetlerin ilerletilmesi noktasında, bilhassa da liderler düzeyinde gerçekten güçlü bir irade var. Son dönemdeki başarılarımız işte bu güçlü iradenin birer yansımasını oluşturuyor. Elbette geldiğimiz seviye asla yeterli değil. İki ülke olarak işbirliğimizi daha da derinleştirmek, çeşitlendirmek istiyoruz. Nitekim, bu çabalarımızın meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladık. Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz ilk defa 1 milyar doların üzerine çıktı. İnşallah, bu rakamı kısa vadede 2 milyar dolara, daha sonra da 3 milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyoruz. Bu hedefi yakalayabilmemiz için hepimize, bilhassa da iş adamlarımıza önemli görevler düşüyor" dedi.

"İHRACATIMIZ 160 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKMIŞ VAZİYETTE"
"Sırbistan, bugün yatırımcılarımız için büyük fırsatlar sunuyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye son 16 yıldır süren siyasi istikrar ve güven ortamıyla devamlı büyüyen bir ülkedir. 2003-2017 yılları arasında ortalama yüzde 5,8 büyüme oranını elde ettik. Geçtiğimiz yıl yüzde 7,4 büyüme oranıyla G-20 ülkeleri arasında birinci, OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldık. Bugün, Türkiye gayri safi milli hasıla bakımından dünyanın 17., satın alma paritesine göre 13. büyük ekonomisidir. Milli gelirimizi dört kata yakın bir artışla 236 milyar dolardan 860 milyar dolara çıkardık. Türkiye'ye son 16 yılda 195 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye girişi oldu. 2002'de 36 milyar dolardan aldığımız ihracatı geçen sene 157 milyar doların üzerine çıkardık. İhracatımız nisan sonu itibariyle yıllık 160 milyar doların üzerine çıkmış vaziyette. Cumhuriyetimizin 100. yılı hedefimiz bu rakamı 500 milyar dolara ulaştırmaktır" ifadesini kullandı.

"2023'TE BU YOLCU KAPASİTESİ 150 MİLYONA ÇIKACAK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
"İstanbul'da dünyanın en büyük havalimanının ilk etabının bu yılsonuna doğru hizmete alıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışını yapacağız. Tabii bu havalimanının en önemli yanı şu; yıllık yolcu kapasitesi 90 milyon. 2023'te bu yolcu kapasitesi 150 milyona çıkacak. Hedef bu. Ve şuanda havalimanı neredeyse bitti bitiyor. Bunlar tabii bazı ülkeler tarafından pek de hazmedilemiyor. Halbuki çalışsalar onların da olacak."

"DAHA SÜRATLİ BİR ŞEKİLDE İLERLEYECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 24 Haziran seçimlerinden sonra yeni hükümet sistemimizin sağladığı imkanlarla, bu yatırım hamlelerini hızlandırarak sürdüreceğiz. 24 Haziran'dan sonra geçeceğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha etkin karar alacak, bürokratik vesayetin engellemelerine maruz kalmadan, bunları uygulama imkanı bulacağız. Böylece 2023 hedeflerimiz ile 2053 ve 2071 vizyonlarımız doğrultusunda daha süratli bir şekilde ilerleyeceğiz" diye konuştu.

"İLİŞKİLERİNİ DAHA DA GELİŞTİREBİLECEĞİ SEKTÖRLERDEN BİRİ DE TURİZM"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomik istikrarlar yanında pek çok tarihi ve doğal güzelliğe ev sahipliği yapan Türkiye ile Sırbistan'ın ilişkilerini daha da geliştirebileceği sektörlerden biri de turizm, bunu başarmamız lazım. Hele hele paket turizm ile Türkiye-Sırbistan ortak bir çalışmanın içerisine girebilir. 2017 yılında Sırbistan'dan 150 bin turisti ülkemizde ağırladık. Türkiye'den de yaklaşık 100 bin turist Sırbistan'ı ziyaret etti. Bu sayının içinde bulunduğum yıl daha da artacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
(FOTOĞRAF)

Cumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasına seslendiCumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasına seslendiCumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasına seslendiCumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasına seslendi

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